Hipoglisemi hastasıyım. Sürekli acıkıyorum. 2 saatte bir yemek yemek istiyorum. Sadece kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?

Var. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir.

Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası olabilirler. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisine de başlanır. Korkmak yok, gerekeni yapmak var.



SÜRPRİZ CHECK-UP

Eşim 40 yaşında. Ona check-up hediye edeceğim. Ne önerirsiniz?

Eşiniz sağlığa önem veren birine sahip. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum. Bence sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptırın.

Ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Muayene sırasında yapılan tespitlere göre check-up netleşir. Yaşa özel testler istenebilir. Sonrasında doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz



REZENE ÇAYI İÇ

67 yaşındayım. 7 yıldır kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Buna çare olarak bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, bağırsakların içine girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız. Kabız kalmamalısınız. Ikınmalar, kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız almamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya, rezene, ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin.