SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Takibi bırakma
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Takibi bırakma

Eklenme Tarihi 13 Mart 2026

Hipoglisemi hastasıyım. Sürekli acıkıyorum. 2 saatte bir yemek yemek istiyorum. Sadece kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?
Var. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir.
Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası olabilirler. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisine de başlanır. Korkmak yok, gerekeni yapmak var.

SÜRPRİZ CHECK-UP
Eşim 40 yaşında. Ona check-up hediye edeceğim. Ne önerirsiniz?
Eşiniz sağlığa önem veren birine sahip. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum. Bence sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptırın.
Ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Muayene sırasında yapılan tespitlere göre check-up netleşir. Yaşa özel testler istenebilir. Sonrasında doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz

REZENE ÇAYI İÇ
67 yaşındayım. 7 yıldır kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Buna çare olarak bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?
Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, bağırsakların içine girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız. Kabız kalmamalısınız. Ikınmalar, kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız almamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya, rezene, ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Basurunun sebebi şişkinlik 12 Mart 2026, Perşembe Zayıflaman şart 11 Mart 2026, Çarşamba Hastaya göre değişir 10 Mart 2026, Salı Bana bir çare 09 Mart 2026, Pazartesi
ABD ve İsrail saldırısında 170 çocuk öldürüldü | Öğrencilerden Mikail’in annesi isyan etti
Peter ol
TÜBİTAK’tan girişimciye 1 milyon 350 bin lira destek
Girişimciye 1.3 milyon tl
Şans Topu’nda Bir talihliye 2.7 milyon
Bir talihliye 2.7 milyon
Sayısal Loto 754 milyon devretti
754 milyon devretti
Trafik sigortasında yeni dönem | Araç sahibine eksper seçme hakkı geliyor
Hasar tespitinde sıralı eksper dönemi