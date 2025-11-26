PODCAST CANLI YAYIN
Yeterli uyuyun

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 26 Kasım 2025

Şişmanım. İnsülin direncim de var. Bu yüzden kilo veremiyorum. Uyanıkken insülin direnci de mi uyanık kalıyor? Ne alakası var?

Gece uyumayanlar, kötü uyuyanlar, yetersiz uyuyanlar, kalitesiz uyuyanlar yani kısaca uyku düzensizliği ve sorunu yaşayanların insülin direnci kolay kolay düzelmez. Gece salgılanan hormonlar ekran ışığından olumsuz etkileniyor. Organların dinlenmesi gece oluyor. Gece de çalışan organlar dinlenmeden gündüzün çilesini çekmeye devam ediyor. Fazla kilosu olanlar zayıflamak için kaliteli uyumalı.


PROSTATA ÇARE
Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim ne önerirsiniz?

Tedbire devam. Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içinde epi gallo kateşin gallat denilen madde var. Bu madde prostat kanserine karşı koruyucudur. Günde en fazla 2 bardak içilebilir.


DURUŞ EĞİTİMİ ŞART


14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için egzersiz yapmak istiyorum. Neler önerirsiniz?


Düzgün duruş eğitimi önemlidir. Daha dikkatli iş yapmak gerekir. Çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur. Ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.

