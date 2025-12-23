Haberler

Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaştığı A.B.İ. dizisi ilk tanıtımıyla izleyiciyi kilitledi!

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan OGM Pictures imzalı “A.B.İ.” den çarpıcı bir tanıtım yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Doğan’ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 21:00

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı A.B.İ., yayınlanan tanıtımıyla büyük ses getirdi. Tanıtımda Çağla'nın "Yasaları okul, adaleti insanlar öğretir" sözleri dikkat çekerken, tansiyonu yüksek sahneler dizinin atmosferini ortaya koyuyor. Doğan'ın "Ben onun oğluyum ama o benim babam değil" sözleri aile bağlarına dair derin bir hikâyenin duygusal yönünü öne çıkarıyor. Behram'ın Çağla'ya yaptığı teklif merak uyandırıyor. Tanıtımın sonunda Doğan ve Çağla'nın karşılaşıp birbirlerini hatırlamaları ise heyecanı artırıyor.

A.B.İ. dizisinde Doğan karakterini canlandıran Kenan İmizarlıoğlu (takvim.com.tr)

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

A.B.İ. dizisinde Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu (takvim.com.tr)

İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLEYECEK OLAN A.B.İ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ. dizisinde Behram karakterini canlandıran Diren Polatoğulları (takvim.com.tr)

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yakında ATV'de!

