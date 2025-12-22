T.C.

KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/435

İ L A N

DAVALI : KHCADIJA CHAMROUNE (09/07/2000 doğumlu, Fas uyruklu) Davacı MUHAMMED KİLLİK tarafından davalı KHCADIJA CHAMROUNE aleyhine açılan Boşanma (Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma) davasının yapılan yargılamasında; Duruşma günü olan 09/04/2026 günü saat 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olmadığınız veya vekil ile temsil edilmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının iddiasını değiştirebileceği veya genişletebileceği hususları, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

