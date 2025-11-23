SON DAKİKA
Vakit kaybetme...

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 23 Kasım 2025

Bilgisayar programcısı 30 yaşında bir kadınım. Yaygın, tekrarlayan el bilek ağrılarım oluyor. Romatizma olabilir mi?

Anlattığına göre daha çok işine ve mesleğine bağlı şikayetler gibi duruyor. Bilgisayar ve ekranlı çalışılan mesleklerde başka şikayetler de olabilir. Tekrarlayıcı harekete bağlı bozukluklar, el bileği sendromu, aile bireyleri arasında iletişimde aksama, İş verimi ve okul başarısında düşme, uykuya ayrılan saatlerin azalması, gözlerde yorulma meydana gelebilir. Bununla beraber ailede romatizmal hastalıklar varsa bir kez romatizma testlerini yaptırman uygun olabilir.


DOKTORA GİT


Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?

Avukata gitme de hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir. Hareket sizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin. Kilo alma devam ederse önce iç hastalıkları uzmanına başvur.


TUZ BİBER EKME!


29 yaşında bir kadınım. Varisim var. Varisin beslenmeyle bir ilgisi var mı?

Varisle beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olmamakla beraber bazı beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunur. Örneğin az sıvı alınması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, şekerli veya rafine gıdalar, aşırı kırmızı et ve doymuş yağ asitli gıdaların yenmesi, alkol ve sigara da varis gelişimine katkıda bulunur. Olabildikçe tuzlu gıdalardan sakının. Mutlaka zayıflayın. Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.


ÖNCE MUAYENE OL


Hocam tansiyonum yüksek. Hacamat iyi gelir mi?

Önce muayene edilmen gerekir. Hacamat, yani kupa tedavisi 2 bin 500 yıldır insanların faydalandığı bir tedavi şekli. Ancak doğru yapılırsa. Önce hacamat yapan bir doktor bul. Tıbbi olarak hazırlıklarını yap. Çünkü kan ile ilgili olan yaş hacamat doğru yapılmadığında kansızlıklara, dolaşım bozukluklarına, bulaşıcı hastalıklara neden olabilir. Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Çünkü çok suistimal edilen bir tedavi şeklidir hacamat. Kişiye özel hazırlanan uygulama ve takiplerle tedaviye katkısı olacaktır.

