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Elektrik faturalarında kademeyi aşma formülü: Serbest tüketici sayısı 860 bini geçti

Elektrik kullanımı çok olan tüketiciler serbest tüketiciliğe yöneldi. Kademeli sistem öncesinde 188 bin olan serbest tüketici sayısı, 860 bini aştı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Elektrik faturalarında kademeyi aşma formülü: Serbest tüketici sayısı 860 bini geçti

Elektrik faturalarında kademeli tarifeyle birlikte ikili anlaşmalara dayalı serbest tüketiciliğe ilgi arttı. GSM operatörlerinde numara taşıma uygulaması gibi elektrikte de vatandaşlar istediği perakende elektrik firmasını seçerek hizmet alabiliyor. Yani İstanbul'daki bir abone kente elektrik hizmeti veren dağıtım şirketinin haricinde farklı bir ildeki elektrik firmasına geçerek, serbest tüketici kapsamında kullanımı için indirim talep edebiliyor.

Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tüketim limiti kapsamında konut abonelerinde yıllık 4 bin kilovatsaatin (aylık ortalama 333 kilovatsaatin) üzerinde tüketen vatandaşlar üst kademeye geçerek faturaları destekten çıkarılıyor. Bu aboneler enerjinin gerçek maliyetini ödemek durumunda kalırken, yardımlarına serbest tüketici modeli yetişiyor.

En fazla serbest tüketici, Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde görüldü. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) En fazla serbest tüketici, Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde görüldü. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KADEMEYİ AŞAN ANLAŞMAYA KOŞTU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) raporuna göre, kademeli sistem öncesinde yaklaşık 188 bin olan serbest tüketici sayısı, kademeli dönem sonrası yüzde 358 artarak 860 bin 207'ye yükseldi. Böylece tüm elektrik abonelerinin yüzde 1.66'sı serbest tüketicilerden oluştu.
En fazla serbest tüketici ise klima etkisinden dolayı faturaları katlanan Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde yer aldı.
Serbest tüketim anlaşmalarına en çok sanayiciler ilgi gösterdi.

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Elektrik faturalarında kademeyi aşma formülü: Serbest tüketici sayısı 860 bini geçti-3

UYGULAMA VATANDAŞIN YANINDA

2026 yılı için elektrikte serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Elektrik faturasında yer alan bilgilerden ya da EPDK'nın online modülünü kullanarak tüketimlerini hesaplayan tüketiciler, belirlenen sınırları karşılayıp karşılamadığını görebiliyor. Kriterleri karşılayan aboneler tedarikçisini seçme hakkına sahip olarak, istediği şirket ile ikili anlaşma imzalayabiliyor. Böylece özellikle yüksek tüketimli aboneler için avantajlı fiyatlardan elektrik satın almak mümkün oluyor. Tedarik şirketleri tarifedeki gibi 'tek bir birim fiyat' önerebileceği gibi, piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebiliyor.

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Elektrik faturalarında kademeyi aşma formülü: Serbest tüketici sayısı 860 bini geçti-5 Elektrik faturalarında kademeyi aşma formülü: Serbest tüketici sayısı 860 bini geçti-6 Elektrik faturalarında kademeyi aşma formülü: Serbest tüketici sayısı 860 bini geçti-7

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