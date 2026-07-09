Elektrik faturalarında kademeyi aşma formülü: Serbest tüketici sayısı 860 bini geçti

Elektrik faturalarında kademeli tarifeyle birlikte ikili anlaşmalara dayalı serbest tüketiciliğe ilgi arttı. GSM operatörlerinde numara taşıma uygulaması gibi elektrikte de vatandaşlar istediği perakende elektrik firmasını seçerek hizmet alabiliyor. Yani İstanbul'daki bir abone kente elektrik hizmeti veren dağıtım şirketinin haricinde farklı bir ildeki elektrik firmasına geçerek, serbest tüketici kapsamında kullanımı için indirim talep edebiliyor. Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tüketim limiti kapsamında konut abonelerinde yıllık 4 bin kilovatsaatin (aylık ortalama 333 kilovatsaatin) üzerinde tüketen vatandaşlar üst kademeye geçerek faturaları destekten çıkarılıyor. Bu aboneler enerjinin gerçek maliyetini ödemek durumunda kalırken, yardımlarına serbest tüketici modeli yetişiyor.

En fazla serbest tüketici, Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde görüldü. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) KADEMEYİ AŞAN ANLAŞMAYA KOŞTU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) raporuna göre, kademeli sistem öncesinde yaklaşık 188 bin olan serbest tüketici sayısı, kademeli dönem sonrası yüzde 358 artarak 860 bin 207'ye yükseldi. Böylece tüm elektrik abonelerinin yüzde 1.66'sı serbest tüketicilerden oluştu.

En fazla serbest tüketici ise klima etkisinden dolayı faturaları katlanan Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde yer aldı.

Serbest tüketim anlaşmalarına en çok sanayiciler ilgi gösterdi. Takvim Kaynak Tercihleri