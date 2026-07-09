İki evladını aynı hastalıktan kaybeden anne bebeğine böbreğiyle hayat oldu

Van'da yaşayan Özlem (46) ve Özgen Demirdoy (46) çiftinin 2012 yılında kızları İremsu dünyaya geldi. Ancak talihsiz yavru kalıtsal nefrotik sendromu (böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesiyle idrardan aşırı miktarda protein atılmasına yol açan durum) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çift 2014 ve 2018 yıllarında diğer bebeklerini kucağına aldı. Ailenin 3. çocuğu Muhammet Mustafa'ya da doğumunun ardından aynı hastalığın teşhisi konuldu.

Anne Özlem Demirdoy, “Hiç umudumuz yoktu. Şu an çok mutluyum.” dedi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Annesinden böbrek nakli planlanan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle nakil ameliyatı gerçekleştirilemeyen çocuk 4 yaşında hayata veda etti. Ailenin 2023'te dünyaya gelen "Doruk" isimli bebeğin de kalıtsal nefrotik sendromu belirlendi. Tedaviye rağmen iyileşmeyen bebeğe böbrek nakli kararlaştırıldı. Anne Özlem Demirdoy ile bebeği arasında doku ve kan uyumunun tespit edilmesinin ardından Çiğli'deki özel bir hastanede nakil gerçekleştirildi. Opr. Dr. Işık Hasan Özgü de hastalığa bağlı olarak Doruk'ta gelişim geriliği bulunduğunu, çocuğun durumunun iyi olduğunu anlattı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel