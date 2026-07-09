Elif Turan Manchester Üniversitesi'nden tam bursla doktora hakkı kazandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü mezunu Elif Turan çok önemli bir başarıya imza attı. 26 yaşındaki Elif Turan, İEÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nü 2017 yılında yüzde 100 burslu kazandı.

Küçüklüğünden beri ilgi duyduğu, çok istediği genetik alanında okuma fırsatı bulan Turan, başarısını eğitim dönemi boyunca sürdürdü ve 2022 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. Turan, bu süre içerisinde tek bölüm okumakla kalmadı ve yazılım mühendisliğinde de yan dal yaptı.

Elif Turan Manchester'dan 200 bin sterlinlik tam burs aldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) BİRÇOK PROJEDE YER ALDI TÜBİTAK destekli iki önemli projede görev alan Turan, hücre yaşlanması ve pankreas kanseri üzerine karmaşık genomik veri analizleri üzerine çalışmalar yürüttü. Özellikle Alzheimer hastalarının beyinlerindeki DNA dizilimlerindeki değişimleri incelediği araştırması, uluslararası saygın bir dergide yayımlanarak akademik camiada dikkat çekti. "İnsan sağlığına katkı sağlayacak çalışmalara imza atmak en büyük hedefim" diyen Turan, farklı kültürlerden araştırmacılarla çalışmanın ve uluslararası bir laboratuvar ortamında üretmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. Takvim Kaynak Tercihleri