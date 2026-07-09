Adana'da boşanma davası açan kadını eski eşi 16 kez bıçakladı
Çiğdem Er, 16 yıllık eşi Gökhan Er’e boşanma davası açtı. Ayrıılğı hazmedemeyen koca, eşini sırtından ve karaciğerinden defalarca bıçakladı. Yoğun bakıma alınan kadın, yaşam savaşı veriyor.
Adana Çukurova'da yaşayan, 16 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Çiğdem (37) ve Gökhan Er (42) çifti, yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı aldı.
Bunun üzerine Çiğdem Er, mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. İddiaya göre, yeniden barışmak isteyen Gökhan Er, eşiyle görüşmek için sık sık evine gitmeye başladı. Bu süreçte şiddet gördüğünü öne süren Çiğdem Er, polise başvurdu. Başvuru üzerine Gökhan Er hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU
Gökhan Er, karara rağmen eşine telefonla mesaj göndermeyi ve evinin önüne gitmeyi sürdürdü. Er, 2 Temmuz gecesi yine eşinin evine gitti. Burada çıkan tartışmada eşini 16 kez bıçakladı. Çiğdem Er, sırtından ve karaciğerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çığlıkları duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiğdem Er, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Er'in durumu ciddiyetini korurken, olayın ardından gözaltına alınan Gökhan Er, tutuklandı.