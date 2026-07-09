Adana'da boşanma davası açan kadını eski eşi 16 kez bıçakladı

Adana Çukurova'da yaşayan, 16 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Çiğdem (37) ve Gökhan Er (42) çifti, yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı aldı. Bunun üzerine Çiğdem Er, mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. İddiaya göre, yeniden barışmak isteyen Gökhan Er, eşiyle görüşmek için sık sık evine gitmeye başladı. Bu süreçte şiddet gördüğünü öne süren Çiğdem Er, polise başvurdu. Başvuru üzerine Gökhan Er hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Gökhan Er’in, boşanma süreci devam ederken Çiğdem Er’in evinin önüne gelerek yüksek sesle müzik dinlediği anlar kameraya yansıdı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU

Gökhan Er, karara rağmen eşine telefonla mesaj göndermeyi ve evinin önüne gitmeyi sürdürdü. Er, 2 Temmuz gecesi yine eşinin evine gitti. Burada çıkan tartışmada eşini 16 kez bıçakladı. Çiğdem Er, sırtından ve karaciğerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çığlıkları duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.