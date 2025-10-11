Hocam bizim ailede herkesin böbrek taşı var.

İnternette okudum. Sebzeler de taş yapabiliyormuş!

İnanamadım. Doğru mu bu?

Bizde de bol bol sebze yenir.

Bu yüzden mi taş var?

Hayır. Tabii ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direk sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse bazı bedenlerde böbrek taşı oluşumu daha sık görülebilir. Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var.

Aynı şekilde her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.

TADIN KAÇMASIN



Hocam benim şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Diyete başladım. Çayı kahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum.

Tatlandırıcı kullansam olur mu?

Tabii ki tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu.

Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum.

Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.



DOKTOR TARÇIN



68 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?

Önce sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu anlatması için bir diyet uzmanına git. Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et. Günde ortalama en az 10 bardak su iç.

Sıkıntı-stres-evham-kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme.

Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan. İlaç kullanmadan 'iyileşmedim' dersen sürekli tedavi karışır. Kendi kendine çelme takma.



KANSER KORKUSU



Boyum 1.65, kilom 98.

10 yıldır sigara içiyorum.

Adetim düzensiz. "Kanser mi oldum" acaba

Önce bildiklerini yap. Fazla kilo, sigara, yüksek gerilim kanser gelişme riskini arttırır. Bedenini korumazsan bozulması sürpriz olmaz. Önce kendin için bir kez iç hastalıkları muayene ol. Meme muayeneni yaptır.

Bir kez de Kadın Hastalıkları uzmanına muayene ol. Yeterince su iç. Sebze ağırlıklı beslen