65 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?

Önce sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu anlatması için diyetisyene git. Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz.

Düzenli hareket et. Günde ortalama 10 bardak su iç. Sıkıntı, stres, evham ve kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme.

Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan. Tedavini ihmal etme.

ZAYIFLAMASI LAZIM

Babam kalp krizi geçirdi. Yemek konusunda diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

Warfarin etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanama yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir. Kanama ihtimalini arttırabilirler. Bu nedenle Coumadin kullanan hastalar ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, kıvırcık marul, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut içeren yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.

ERKEKLER DİKKAT

Doktor Bey, 23 yaşında erkek kuaförüyüm. Göğüslerim büyüdü. Cinsel organımda ağrı ve kilo kaybım var. Doktor "Kadın hormonu" yazmış... Ne oluyor bana?

Erkeğin memesinin kadın memesi gibi büyümesine jinekomasti diyoruz. Özellikle kadın hormonu olarak bilinen östrojen hormonudur. Ancak erkeklerde de bulunur. Östrojen hormonu üreten kanserler, erkeklerde kadın memesine benzer meme büyümesi yapabilir. Ayrıca çeşitli kanser hastalığı ilaçları da jinekomasti yapabilir.

SAÇLARI DÖKER

23 yaşındayım. İşten çıktım, nişanlımdan ayrıldım. Arkadaşıma kefil oldum. Battı. Depresyon hapı aldım. 1 aydır saçlarım dökülüyor. Adet kanamam da çok. Ne yapmalıyım?

Saçlar ruhun ve bedenin aynasıdır. Metabolizman biraz karışmış. Geçirdiğin tecrübeler ağır. Troid hormonları, kan sayımı, çinko, demir demir bağlama kapasitesi, ferritin, adet hormonları, bazı romatizma testleri yapılması gerekir. İç hastalıkları uzmanına git. Stresevhamsıkıntı hali her testin normal çıksa da saçlarının dökülmesine neden olabilir. Kozmetik ve temizlik ürünlerine dikkat et. Mantar enfeksiyonu da saç dökülme sebebidir. Depresyon ilaçları da saç dökülmesine neden olabilir. Gerekirse ilaç değişikliği yapmalısın.