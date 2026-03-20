Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, istatistikleriyle hayal kırıklığı yaşatıyor. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk döneminde ön eleme turları dışında Avrupa'da oynadığı 15 deplasman maçında sadece 2 galibiyet alabildi. 10 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Cimbom bu süreçte sadece Manchester United ve Ajax'ı devirdi. Rigas, AZ Alkmaar ve Molde ile berabere kaldı. Son 4 maçında Monaco'ya 1-0 yenilirken Manchester City'ye 2-0, Juventus'a 3-2 ve Liverpool'a ise 4-0 kaybetti.

