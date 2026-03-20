Liverpool deplasmanında 4-0 kaybederek Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da yenilgiden çok yaşanan sakatlıklar üzüntü yarattı. Maçın ilk yarısında kolundan sakatlanan Victor Osimhen ağrılarla oyuna devam etmiş ancak devre arasında yerini Noa Lang'a bırakmıştı.
NE ZAMAN OYNAYABİLECEK?
G.Saray da önceki gece Nijeryalı yıldızın kolunda kırık meydana geldiğini duyurmuştu. Bu şok gelişme sonrası sarı-kırmızılılarda herkes "Osimhen ne zaman dönecek?" sorusunu sormaya başladı. Kimileri yıldız futbolcunun sezonu kapattığını öne sürerken, kimileri ise sakatlığın ciddi olmadığını söyledi.
ONUACHU'YU İYİLEŞTİRDİ
Takvim tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmak için yaşanan durumu, konunun en uzman isimlerinden birisine sordu. İki yıl önce Trabzonspor formasını giyen Paul Onuachu'nun kolundaki kırıkla ilgili ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Erdil, Osimhen'in durumunu anlattı.
ÖZEL ATELLE GÖREV ALABİLİR
Erdil, "Onuachu'yu erken şekilde döndürüp özel bir atelle oynatmıştık. Eğer Osimhen'in sakatlığı da aynıysa, yani ulna kırığı ise milli aradan sonra özel bir alçı ile oynayabilir. Ancak çift kırık varsa ameliyat olur. Normalde bu durumlarda dönüşler 4-6 haftayı bulabilir. Ancak yine özel bir koruma ile bu süre öne çekilebilir. Doktorun ve Osimhen'in alacağı inisiyatif çok önemli" ifadesini kullandı.