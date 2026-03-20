Liverpool deplasmanında 4-0 kaybederek Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da yenilgiden çok yaşanan sakatlıklar üzüntü yarattı. Maçın ilk yarısında kolundan sakatlanan Victor Osimhen ağrılarla oyuna devam etmiş ancak devre arasında yerini Noa Lang'a bırakmıştı.

Osimhen'in dönüşü için kritik analiz: Uzman isim konuştu



NE ZAMAN OYNAYABİLECEK?

G.Saray da önceki gece Nijeryalı yıldızın kolunda kırık meydana geldiğini duyurmuştu. Bu şok gelişme sonrası sarı-kırmızılılarda herkes "Osimhen ne zaman dönecek?" sorusunu sormaya başladı. Kimileri yıldız futbolcunun sezonu kapattığını öne sürerken, kimileri ise sakatlığın ciddi olmadığını söyledi.

ONUACHU'YU İYİLEŞTİRDİ

Takvim tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmak için yaşanan durumu, konunun en uzman isimlerinden birisine sordu. İki yıl önce Trabzonspor formasını giyen Paul Onuachu'nun kolundaki kırıkla ilgili ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Erdil, Osimhen'in durumunu anlattı.