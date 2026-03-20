Beşiktaş, Kasımpaşa'yı zorlandığı maçta 2-1 mağlup ederken rakibi önünde kötü serisine de son vermiş oldu. Kasımpaşa'yı son kez Haziran 2023'te 5-2 mağlup etmeyi başaran Siyah-Beyazlılar o tarihten sonra Kasımpaşa ile oynadıkları maçlardan hüsranla ayrıldı.

ŞANSIZLIĞINA SON VERDİ

O maçtan sonra rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi, 2 beraberlik elde eden Kartal sahadan bir türlü 3 puanla ayrılmayı başaramadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde bu sezonun ilk yarısında da rakibini mağlup etmeyi başaramayan Siyah-Beyazlılar böylece rakibi önünde şanssızlığına son verdi.