Fenerbahçe'den Mikel Oyarzabal hamlesi! 25 milyon euroluk teklif

Sarı-lacivertli kulüp, Real Sociedad'a 29 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro teklif sundu.

Mikel Oyarzabal, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olarak belirtiliyor.

İspanyol futbolcunun Real Sociedad ile 2028'e kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.