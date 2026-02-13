Sevgililer Günü’nde tribünler dolacak: Trabzonspor’a “böyle bir aşk” gecesi

Trabzonspor taraftarı anlamlı bir günde takımlarını yalnız bırakmayacak. Sevgililer Günü'nün simgesel anlamı ile Trabzonsportaraftarının takıma olan bağlılığı aynı noktada buluşacak. Maç öncesinde ve maç atmosferi içinde stadyum hoparlörlerinden çalacak "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada"şarkısı da bu tabloya eşlik edecek. Tribünlerin hep bir ağızdan şarkıya katılması ve bordo- mavili renklere gönül verenlerin aynı duyguda buluşması bekleniyor. Sevgililer Günü'nde tribünleri dolduracak taraftarlar için bu karşılaşma, yalnızca bir derbi değil; uzun zamandır beklenen kenetlenmenin de sağlanacağı 90 dakika olarak görülüyor.

Haber: Yunus Emre Sel