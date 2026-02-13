Galatasaray Başkanı Özbek’ten transfer tepkisi: Bakkaldan elma alır gibi mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, özellikle "transferde para harcanmadı" yönündeki eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi. Transfer süreçlerinin basite indirgenemeyeceğini vurgulayan Başkan Özbek, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özbek, "Transfer bakkaldan elma, şeker alır gibi mi yapılıyor? Transfer maliyeti çerçevesinde mi değerlendirilir? Transfer fiyata göre yapılan bir şey mi yok performans değerlendirilmesiyle yapılan bir şey mi?" diyerek eleştirilere tepki gösterdi. Transferlerin tamamen teknik heyetin raporları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Özbek, "Bu işleri farklı boyutlara getirmeyin lütfen. Teknik ekibin raporu doğrultusunda bütün transferleri yaptık" ifadelerini kullandı.