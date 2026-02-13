Juventus maçları vitrin olacak: Avrupa devleri 3 yıldızı izleyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde Sarı-Kırmızılı camiada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cimbom'da üç futbolcunun Avrupa devlerinin yakın takibine alındığı öğrenildi. Milli kanatlar Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile Fildişi Sahilli stoper Wilfried Singo, Juventus ile oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçında scout ekipleri tarafından tribünden izlenecek. Özellikle İngiliz scout ekiplerinin üç oyuncuya da yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, İspanyol ve Alman gözlemcilerin de takipte olacağı aktarıldı. Galatasaray, Juventus ile ilk maçını 17 Şubat'ta RAMS Park'ta, rövanşı ise 25 Şubat'ta Torino'da oynayacak.

VİTRİN NİTELİĞİ TAŞIYACAK

Kritik eşleşmenin, hem takım hem de oyuncular adına vitrin niteliği taşıdığı ifade ediliyor. Bu sezon performanslarıyla dikkat çeken isimlerden Barış Alper 31 maçta forma giyerken, Yunus 28 karşılaşmada görev aldı. Sakatlık problemleri yaşayan Wilfried Singo ise şu ana kadar 12 maçta sahaya çıkabildi.