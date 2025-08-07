27 yaşındayım. 6 aydır bisiklet ile ilgileniyorum. 3 aydır torbalarıma ve kasıklarıma ağrım oluyor. "Prostat iltihabı olabilir" dediler. Sporla ilgisi olabilir mi?

Bisiklet oturakları dar ise yarış bisikleti benzeri öne doğru eğilme pozisyonu ile kullanım sürekli ise bu sporla ilgili olabilir. Prostat bezi iltihaplarında da bu tip şikayetler olduğundan karıştırılabilir. Üroloji uzmanına görün. İltihap ihtimali araştırılsın. Yaptığın sporu da gözden geçir. Hatta bir süre bırak...



BOTOKS KABUSU

Hocam ben botoks yaptırdım.

Yüzüm kaydı. Ne yapabilirim?

Öncelikle uygulamayı yapan doktorunuzla mutlaka görüşün. Uygulamaya bağlı mı? Değil mi? Bunu bir netleştirin. Fazla doz, hassasiyet yan etkilere neden olabilir. Çoğunlukla botoks etkisinin geçmesi beklenir.

Kişiye ve kullanılan ilaca ya da doza göre ilave tedbirler gerekebilir.



HACAMAT İYİ GELİR

Adetlerim ağrılı geçiyor. Arkadaşım kuru hacamat yaptırmış.

Rahatlamış. Etkisi var mı?

Kuru hacamat veya kupa terapi ağrılı adet dönemlerinde uygulanabilir tıbbi uygulamadır. Şikayetleri azaltır. Sen de yaptırabilirsin.

Küveti sıcak su ile doldurup içine girmek, sıcak duş almak ya da karnınızın alt tarafına koyabileceğiniz bir sıcak su torbası adet kramplarını hafifletebilir. Sancı için satılan bazı ısı yamalarından da fayda görebilirsiniz.

Haftada 3 gün en az yarım saat yapılan egzersiz, betaendorfinin salınmasına yardımcı olur. Bu madde doğal ağrı kesicisidir.



HAREKET ETMELİSİN

Sürekli kabızlık çekiyorum.

Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum.

Doktora da gitmedim.

Hangi gıdalardan uzak durmam lazım?

Bazı gıdalar, bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.

Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.



ÇARPINTI YAPAR

Hocam, çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri artrır. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

Tabii yaparsan.