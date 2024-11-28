Cinsel isteğim yok. "Adaçayı iyi gelir" dediler. Doğru mu?

CİNSEL isteğin azalması, çok sık rastlanan şikayetlerdir.

Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları isteği azaltabilir.

Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsın. Adaçayı ve ısırgan otu çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın...

Çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.

KAŞINTI YAPAR

Nafiz hocam, 4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım, geçmedi. Sorunum ne? Bana yardım edin...

OLABİLİR. Makat kaşıntısı yapan onlarca hastalık var. Mantar, alerji, kafeinli içecekler, alkol, süt ve süt ürünleri, fındık, domates, çikolata, baharatlı yiyecekler, kalın bağırsak (kolon-rektum) ve özellikle kıl dönmesi ve basur gibi hastalıklar makat bölgesinde kaşınmaya neden olabilir.

Bir kez daha kontrole git, tedaviye başla.

DOKTORA GİT

Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?

AVUKATA gitme de hangi doktora gidersen git.

Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir. Harekesizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin. Kilo alma devam ederse önce iç hastalıkları uzmanına başvur.

REZENE VE AŞK

Hocam, 35 yaşında erkeğim. Affınıza sığınarak soracağım. Cinsel gücümü arttırmak için ne içeyim?

HAP içmeni önermiyorum.

Bunların yerine rezene çayı iç. Yarım çay kaşığı öğütülmüş rezene tohumunun bir su bardağı sıcak suya koyup on dakika bekleyerek yapılması önerilir.

Gün aşırı üç çay bardağı içilebilir. Ayda iki kez beş günlük uygulamalar faydalı olabilir. Mide şikayetlerine özellikle ishal, kusma, kabızlık varsa gazına faydalı olur. Tohumunu çiğnersen ağız kokularını da azaltabilir.

DESTEK OLUN

Kızım 7 aydır evli. Hala çocuk müjdesi alamadık. Kızım bize bir şey demiyor. Ama damatta sıkıntı var gibi. Bizim köyde babayiğit bir boğa var. Kessek. Yumurtalıklarını damada yedirsek. Yarar mı?

SİZİN çocuk evlenip aile kurmuş. Artık özel hayatları var. Büyüklere verilecek haberler olduğunda verirler. Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili. Ayrıca bu tarz yiyeceklere ait "Kesin Fayda Sağlayıcı" oldukları ile ilgili bilimsel gerçekler net değil. Damat bir gün bu konularda sizden yardım isterse ürolojiye muayene olması için destek ver yeter. Diğer kısımlarda yorum yapamam.