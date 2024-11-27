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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 27 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Üzülmek sorun

21 yaşında bir kadınım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım. Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum. Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Ne önerirsiniz?
DUYGUSAL ve hassas bir bayan olduğunuz kesin. Tabii bir de utangaç. Çoktan doktora gitmeliydin.
Bu anlattıkların polikistik over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu.
Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor. Hormon testleri ve karın ultrasonu yaptırmalısın. İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersiz şart. Üzülmek hiçbir sorunu çözmez.

ÜROLOĞA GİT
KIZ kardeşim 19 yaşında. 2-3 yıldır idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?
GEÇMİŞ olsun. Ani tuvalete gitme isteğiyle istemsiz olarak idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi nedenle olabilir. Ürolojiye görün.


CİLT İÇİN GEREKLİ
SAÇLARIM zayıf ve dökülüyor. "B vitamininin 5.'sine baktır" dediler. Nerede baktırabilirim?
B vitamininin 5.'si dediğimiz vitamin Pantotenik asittir. Saç yapısında önemli görevleri vardır.
Laboratuarlarda baktırabilirsin. Sağlıklı cilt, saç, göz, karaciğer ve sinir sistemi için gereklidir. B vitamini kullanıp kontrole gitme ihtimalin de var.

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