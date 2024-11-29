33 yaşındayım. Karın ağrısı, kanlı ishal ve gaz şikayetim var. Reçetede Crohn hastalığı yazıyor. "Perhiz yap" dediler ama meyve sebzenin zararı olur mu?

ÇİĞ sebze ve meyveden kaçınılmalı. Sebzeler pişmiş olmalı, meyvelerden de yumuşak ve az posalı olan kabuksuz elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli, ancak unutulmamalı ki sebze ve meyveler vitamin ve mineral depoları olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmelidir.



SABIR VE GAYRET

Çok şişmanım. Kilo vermek için çeşitli şeyler yapıyorum. Doktor bir hap verdi. Eczacı "bu şeker hapı" dedi. Ben de şeker yoktu ancak anlayamadım. İlaçlar karışmış olabilir mi?

KİLO vermeyi istemene rağmen yemek yemeyi seviyorsun gibi geldi.

Tahminen o ilaç metformin içeren bir ilaç. Obezitede doktor kararıyla ve diyet yapmak şartıyla kullanılabilen bir ilaç. Kan şeker düşüklüğüyle kişi kilo alabilir. Önünde perhiz, kaygı kontrolü, egzersiz, altta yatan başka hastalıkların tedavisi, alışkanlıkların düzenlenmesi gibi sabır ve gayret gerektiren bir süreç var.



İSTEKSİZİM

Kadınım. 3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Yaptırayım mı?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir.

Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Ayrıca kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere yol açar.



ŞEKERDE CİNSELLİK

51 yaşındayım. Beş yıldır şeker hastasıyım. Şeker hastalığı cinselliği etkilermiş. Tedbir alabilir miyim?

ŞEKER hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir.

Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız. Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden bu günün işini yarına bırakmayın.



AĞRILARIM VAR

Nafiz hocam, yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. Yaptırmak istiyorum. Faydası olur mu?

OZON tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır.