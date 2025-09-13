82 yaşındayım. 8 yıl önce Bypass oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ama riski olduğum için alınmıyor.

Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Hastalarımıza fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

PANİK YAPMA

Eklem ağrılarım vardı. Doktora gittim. RF diye bir tahlil yaptı. Biraz yüksek çıktı. Romatizma hastası mıyım?

Panik yok. Romatizma hastası dememiz için şikayet, muayene bulguları ve bazı tahliller gerekir. RF testinin sonucunu belirtmemişsin. RF demek, Romatoid faktör dediğimiz bir testin baş harflerinden oluşan kısaltma demektir. Romatoid faktör, sağlıklı insanlarda da yüzde 5-15 oranında olabilir. Tüberküloz ve Hepatit C enfeksiyonu gibi bazı mikrobik hastalıklardan sonra da pozitif olabilir. RF testi normalken de Romatizma hastalığı olabilir. Yani romatizma hastalıkları takiple tanının netleştiği hastalıklardır.

BULAŞICI DEĞİLDİR

Nafiz hocam bana 4 yıl önce Behçet tanısı kondu. Herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Şimdi eşimde lekeler oluştu. Ne olduğu bilinmiyor. Behçet ile ilgili mi?

Behçet hastalığı takip edilen romatizmal grup bir hastalıktır. Etkilediği organa ve şiddetine göre ilaçlı takibi yapılır. Bu nedenle düzenli olarak uzman takibinde kalmanız gerekir. Bize başvuran hastalarımızda ozon tedavisi uyguluyoruz. Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Başka birine bulaşmaz.

SEBEBİ EVHAM...

Annem 70 yaşında. Kireçlenmesi ve romatizması vardı. Doktor 'Fibromyalji' demiş. Nasıl bir hastalık bu?

Fibromiyalji uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren bir hastalıktır. Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır. Ağrının yoğunluk ve yerleşimi günden güne değişebilir. Fibromiyalji insanları orta yaşların başlarında etkileyen ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Evham, stres, kaygı ve huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar. Mutlaka Psikolog ve Psikiyatrist desteği alsın. Manyetik yatak tedavisi bu şikayetler için en önemli tedavilerden biridir.