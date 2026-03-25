A MilliFutbol Takımı'nda, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda yarın oynayacak Romanya maçı öncesi sahaya çıkacak ilk 11'in büyük bölümünetleşti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekipte yalnızca 9 numara pozisyonunda kimin görev alacağıbelirsizliğini koruyor. En çok merak edilen bölge olan forvet hattının merkezinde ise 9 numara için üç aday öne çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu ilk 11'e en yakın isim olarak öne çıkarken, Deniz Gül ve Semih Kılıçsoy alternatif seçeneklerolarak değerlendiriliyor...

Kalede Uğurcan Çakır'ın forma giymesi beklenirken, savunma hattı sağda Zeki Çelik, solda Ferdi Kadıoğlu. Stoper ise Ozan Kabak ile Abdülkerim Bardakcı ikilisindenoluşacak. Orta sahada Orkun Kökçü ile Hakan Çalhanoğlu görevyapacak. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız rakip savunmayızorlayacak. Onların hemen arkasında ise Arda Güler serbest rolde sahadaolacak... Maç saatine kadar 9 numarada son kararın verileceği ve Montella'nın hücum planını bu tercihe göre şekillendireceği öğrenildi.