Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle Süper Lig'e damgasını vuran Asensio son dönemde hakkındaki transfer iddiaları ile gündemdeydi. Başta Atletico Madrid olmak üzere La Liga'dan önemli kulüplerin yeni sezon öncesi transfer hedefi olduğu iddia edilen İspanyol futbolcunun teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Asensio'nun, "Şu anda aklımda transfer yok. Tek hedefim şampiyonluk. Burada çok mutluyum"dediği öğrenildi. Bu sezon takım içindeki liderliğiyle de ön plana çıkan tecrübeli futbolcunun Samandıra'daki havayı olumluya çevirmek için büyük çaba harcadığı ifade ediliyor.



Ancak İspanyol basınında çıkan transfer haberlerinin büyük oranda doğru olduğu ve sezon sonunda mutlaka 2-3 kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor. Sarı-Lacivertli takımda yılda 10 milyon euro'nun üzerinde maaş kazanan Asensio'ya Avrupa'dan bu seviyede teklifin gelmesi gözükmüyor. Her ihtimale karşın yönetimin Asensio'yu isteyen kulüplere kapıyı 25 milyon euro'dan açacağı da gelen bilgiler arasında.