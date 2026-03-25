Lemina'nın menajeri ilerleyen günlerde İstanbul'a gelecek GALATASARAY, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Gabonlu ön liberosu Mario Lemina'nın kontratında yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldı.



Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcunun performansından memnun olduğu ve oyuncuyla devam edilmesini istediği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun menajerinin ilerleyen günlerde Galatasaray yönetimiyle görüşmek için İstanbul'a geleceğive bu görüşme sonrası oyuncunun kontratının uzatılacağı öğrenildi.

