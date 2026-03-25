Trabzonspor, bu yıl hücum performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-Mavili ekip, Süper Lig'de oynadığı 27 maçta rakip fileleri 53 kez havalandırarak, şampiyon tamamladığı 2021-22 sezonunun aynı dönemine göre daha golcü bir grafik ortaya koydu.

Karadeniz temsilcisi, söz konusu sezonda 27 hafta sonunda 51 gole ulaşmayı başarmıştı...



Öte yandan Trabzonspor, son yıllardaki 27 haftalık gol performanslarıyla kıyaslandığında da üst sıralarda yer aldı.



Yılbaşından sonra attığı 9 golle form yakalayan Paul Onuachu, performansıyla yıldızları geride bıraktı.

ONUACHU YILDIZLARI SOLLADI



Yılbaşından sonra 9 gol atan Paul Onuachu, 76 dakikada 1 gol attı. Harry Kane'nin ardından 10 kişilik listede ikinci olan Onuachu, yıldızları geride bıraktı.