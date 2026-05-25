İzmit'te komşu ziyareti kanlı bitti: Bıçaklanan Orhan Demirel hayatını kaybetti
İzmit'te Orhan Demirel, misafirliğe gittiği evde bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, şüpheli ev sahibi baba ve kızını gözaltına aldı...
Korkunç olay, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde meydana geldi. 60 yaşındaki Orhan Demirel komşuları H.B. (56) ve kızı B.B.'nin (32) evine misafirliğe gitti. Evde bir süre vakit geçiren taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle büyüyen kavga sırasında Orhan Demirel, bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı.
KENDİNE ZARAR VERDİ
Evden yükselen sesler ve ihbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Orhan Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demirel'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.B. ve kızı B.B., Demirel'in bıçakla kendi kendisine zarar verdiğini ileri sürdükleri belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
