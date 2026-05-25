İspanya'da Türk rüzgarı: Liseli Ömer Gür 500 müzisyeni geride bırakarak dünya birincisi oldu

Ömer Gür, dünyanın dört bir yanından gelen 500 genç müzisyeni geride bırakarak festivalin en prestijli derecesi olan ʺGrand Prizeʺ (Büyük Ödül) unvanını kazandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)



Yarışmanın "Challenge" adlı performans festival organizasyonu ve "duyusal ve teknik açıdan kusursuz" sözleriyle öne çıkarıldı. Başta genç sanatçı, kısa sürede sosyal medya dikkat çekerken sanat çevrelerinde de adından söz ettirmeye başladı. Babası Dr. Erdal Gür'ün desteğiyle sanat yolculuğunun her geçen yıl hız, nitelik kariyerinin başında olmasına rağmen uluslararası sahne Türkçe adını güçlü bir iz bıraktı.

YENİ HEDEFLER İÇİN İLHAM VERDİ

BAŞARISININ ardından açıklama yapan İzmir Amerikan Koleji öğrencisi genç piyanist, "Bu ödül benim için sadece birincilik değil, yıllardır verdiğim emeğin karşılığıydı. 'Kara Toprak' gibi Türk müziği için çok özel bir eseri uluslararası bir sahnede seslendirmek benim için büyük bir gururdu. Bu başarı bana daha büyük hedefler için ilham verdi. Gelecekte de müziğimle ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel