İspanya'da Türk rüzgarı: Liseli Ömer Gür 500 müzisyeni geride bırakarak dünya birincisi oldu
Bir piyano, iki el ve büyük bir disiplin. Lise öğrencisi Ömer Gür, İspanya’dan 4 gün süren yarışmada 500 müzisyeni geride bırakarak sadece alkış değil, büyük ödüle de döndü…
Genç virtüöz Ömer Gür, İspanya'da düzenlenen uluslararası piyano yarışmasında yalnızca rakipleri değil; bu rakamları adeta büyüleyerek festivalin en prestijli derecelerinden biri olan Grand Prize ödülünü de kazandı.
Genç sanatçı, İspanya'nın Lloret de Mar kentinde düzenlenen Sea Sun Festival 2026'da sahneye çıkarak dünyanın farklı ülkelerinden gelen 500 genç müzisyen önünde Türkçe "Enstrümantal Türk" kategorisinde yarışan genç piyanist, jüri üyelerinden tam not aldı.
Yarışmanın "Challenge" adlı performans festival organizasyonu ve "duyusal ve teknik açıdan kusursuz" sözleriyle öne çıkarıldı. Başta genç sanatçı, kısa sürede sosyal medya dikkat çekerken sanat çevrelerinde de adından söz ettirmeye başladı. Babası Dr. Erdal Gür'ün desteğiyle sanat yolculuğunun her geçen yıl hız, nitelik kariyerinin başında olmasına rağmen uluslararası sahne Türkçe adını güçlü bir iz bıraktı.
YENİ HEDEFLER İÇİN İLHAM VERDİ
BAŞARISININ ardından açıklama yapan İzmir Amerikan Koleji öğrencisi genç piyanist, "Bu ödül benim için sadece birincilik değil, yıllardır verdiğim emeğin karşılığıydı. 'Kara Toprak' gibi Türk müziği için çok özel bir eseri uluslararası bir sahnede seslendirmek benim için büyük bir gururdu. Bu başarı bana daha büyük hedefler için ilham verdi. Gelecekte de müziğimle ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.