Kurban Bayramında tatil merkezlerine akın: Muğla'da oteller yüzde 95 doldu
Bayramı fırsata çevirenler, rotayı tatil merkezlerine kırdı. Özellikle Muğla'ya akın eden vatandaşlar trafiği kilitlerken, kentte konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, rotalarını belirledi, yollara döküldü. Karayollarında trafik yoğunluğu artarken, otellerdeki doluluk oranı da zirveye çıktı. En fazla deniz tatili tercih edilmesine karşın, termal tesislerdeki rezervasyon artışı da öne çıktı. Doğa severler ise yönünü milli parklar ve kamp alanlarına çevirdi. Ayrıca bayram, doğal güzellikleri ve gastronomik değerleriyle öne çıkan Trakya'da, turizm hareketliliğini artırdı. İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, kısa süreli tatil yapmak isteyenlere kültür, doğa ve deniz turizmiyle alternatif oldu.
OTELLERDE % 95 DOLULUK
Muğla'nın Bodrum ilçesine 24 saatte 20 bin araç girişi yapıldı. Bodrum, Marmaris ve Datça'da doluluk oranı yüzde 95, Fethiye bölgesinde yüzde 87, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula bölgesinde ise yüzde 83 seviyesine ulaştı. Bu oranlar rezervasyon yaptıran tatilciler için geçerli olurken, rezervasyon yaptırmadan Kurban Bayramı'nın son günleri bölgeye gelecek vatandaşlar ile birlikte bu oranların yükselmesi bekleniyor.
TERMAL DOPİNGİ
Bayramda termal tatil tercih edenlerin artışı da dikkat çekti. Afyonkarahisar'daki otellerde yüzde 100'e yakın doluluğa ulaşıldı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, bayram tatilinin önceden açıklanmasının kendileri açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Misafirlerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmadığını belirten Gümüşhan, "Hem Afyonkarahisar hem sahil bölgelerindeki tesisler yüzde 100'e yakın doluluk sağlamış durumda. Tüm oteller hazırlıklarını yaptı. Yoğunluğumuz bayramın birinci günüyle başlıyor. İnşallah gelen misafirler memnun şekilde ayrılacak. Güzel bir tatil geçirmeleri için her şey düşünüldü" ifadelerini kullandı.
YOĞUNLUK SÜRECEK
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmdeki tatil hareketliliğinin haziranın ilk haftasına kadar sürmesini beklediklerini söyledi. Kavaloğlu, "Dokuz günlük tatilin erken açıklanması avantaj oldu. Haziranın birinci haftasına kadar yoğun bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Haziranın son haftası itibarıyla da yüksek sezon başlamış olacak" diye konuştu.
