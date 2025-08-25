Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı.

Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?

Saçkıran yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir.

Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir.

Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur. Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. Cildiye uzmanına gitmelisin.



UÇAK KORKUSU

45 yaşındayım. Uçağa binmekten korkuyorum.

Nefesim kesiliyor. Uçağa binmem sakıncalı mı?

Astım, amfizem, kistik fibrozisli ve akciğer zarı yırtılması geçirmiş kişilerin başka bir ulaşım aracını seçmeleri önerilir. Kansızlığı bulunan hastalar kabin oksijen basıncındaki ani değişikliklerden kolaylıkla etkilenebilir. Operasyon geçiren hastalar iki hafta uçakla yolculuk yapmamalıdırlar.



TEK TİP BESLENME

Kiloluyum. Zayıflamak istiyorum. Arkadaşlarım lahana çorbası içmemi önerdi. Bir haftada 3 kilo verdiriyormuş. Bir zararı olur mu?

Hedef kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak.Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var.

Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil. Sana uygun planlamayı doktorunla yapabilirsin. Her okuduğunu yapmaya kalkma.



TANSİYONA PANCAR

Ailecek tansiyonumuz var. 4 aydır tansiyonum yüksek. Pancar tansiyon hastalığında işe yarar mı?

Yarar. Pancar çok faydalı bir sebzedir. Vitamin ve kan tuzlarından zengindir.

Tansiyonu düşürmekte faydalıdır.

Pancarda nitrat fazladır.

Bağırsaklardan emildikten sonra nitrik asit üretilir.

Kan damarlarını genişletir.

Hipertansiyonda fayda sağlar.

Tansiyon yükselmesine engel olur. Egzersizden 2 saat önce tüketilirse enerji üretimi artar.Kalorisi de düşüktür. Yani kilo yapmaz.