Etrafımdakilerin ateşi çıkıp duruyor. Herkes şiddetli ateşten bahsediyor. Bu tip şikâyetler olursa ne zaman hastaneye başvurmalıyım?

39 dereceyi geçen ateşin varsa aman dikkat. Ateş 48 saatte her ne yaptıysan düşmüyorsa hemen hastaneye gitmeniz gerekir. Bunun yanı sıra, yutkunurken zorlanma ve ağrı, göğüs, kulak ve sinüzit bölgesinde ağrı ve balgamlı öksürük varsa mutlaka doktora gidin.

HER YAŞTA OLUR

27 yaşındayım. 1 aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım ve ishalim var. Romatizma ilacı kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

Olabilir. Ancak bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir. "Whipple Hastalığı" dediğimiz bir hastalık var. Mikroba bağlı bu şikayetleri yapabilir. Doktoruna git. Tanıda gecikirsen olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsin.