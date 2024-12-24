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Sabrın sonu selamet

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarih 24 Aralık 2024

Prostat büyümüş. Doktor az bir iltihap buldu. 5 günlük antibiyotik verdi. Ama tekrarladı. 4 kez endoskopi oldum. Rahat abdest yapabilmem için bir çare var mı?
Geçmiş olsun.
Mevcut tariflerin sabrını tüketmiş. İdrar yapma zorluğunda ameliyat sonrası iyileşmelerde ortaya çıkan darlıklar, sonda uygulamaları sonrası ortaya çıkan darlıklar sebep olabilir. Başlangıçta sık idrar çıkma şikâyetini azaltmak için hastalar içtikleri su miktarını azaltıp kısıtlarlar. Ameliyat sonrası bu alışkanlıkları düzelmezse idrar miktarı yeterince artmaz. Günde 8-10 bardak su iç. Uzmanla bu konuyu tekrar konuş. Bir sonraki tetkik-takip için başka bir merkeze yönlendirebilir.
Sabrın sonu selamettir.

SAKIZ ÇİĞNEME SAKIN
Kabızlığım uzun süredir var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Huzursuz bağırsağın var demişti doktorlar. Peki ben ne içebilirim?
Huzursuzlukta bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir.
Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder.
Kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao ve salep gibi içecekler şikayetleri artırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırabilir.

ENFEKSİYONA ADAÇAYI
Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. İlaçlar da kullandım. Maydanoz çayı da kullandım. Başka bitkiler işe yarar mı?
Yarar. Özellikle turna yemişi (cranberry), idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor.
Beraberinde mutlaka adaçayı iç. Adaçayı, ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.
C vitamini içeren gıdalarda tüket. C vitamini günlük alınmalı.

ÖNCE KENDİNİ TANI
Boyum 171 santimetre. Kilom 101. 23 yaşındayım. Kilo vermek için ne varsa yapıyorum. Arkadaşım yeni bir kitaptan almış. Zayıflamış. Ben de aynen fotokopi çektirdim. Bu hafta perhize başlıyorum.
Nelere dikkat edeyim?
Komşunun tavuğu kaz görünse de hayaller adı üstünde hayaldir. Bence önce kendini tanı. İç hastalıkları uzmanına en az bir kez muayene ol. Her beden dünyada tek yaratılmıştır.
Kilo almanın sebebi arkadaşından farklı olabilir.
Çözümü de farklı hale gelebilir. Kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç, kişinin sağlığını koruyarak vücudumuz için gerekli olan tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir.
Şişmanlık; hastalık nedeniyle olmadığında harcanandan fazla yemek yemeye bağlıdır.
Diyet önerileri kadar hareket etmek de önemlidir.

ERKEN BAKIM GEREK
Hocam 45 yaşındayım. Cildime çok iyi bakıyorum. Cildim iyice kırışmadan ne yapabilirim? Dolgu yaptırmak pek istemiyorum.
Cilt bakımı hem erkekler hem kadınlar için çok önemli. Yani kırışıklık deyince sadece kadınlar için sorunmuş diye düşünülüyor. Cilt bakımı erken ve düzenli yapılırsa kırışıklık gibi şikayetler geç ve güç olur.

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