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Sistite dikkat

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarih 23 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Yakında evleneceğim. Arkadaşlarım, 'Yeni evleneceksin balayı sistitine dikkat et' dedi. Bu söyledikleri şey gerçek mi? Nasıl dikkat etmeliyim?
EVET, gerçek. İdrar kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına 'Sistit' denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır. Sıklığı 1.5 saatte birden, 15 dakikada bire kadar değişebilir.
İdrar yaparken yanma da hissedilebilir. İdrarda kanama ve hafif ateş de nadirde olsa görülebilir. Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da sistit görülebilir. Bu nedenle, balayına çıkan çiftlerdeki idrar yolu enfeksiyonlarına 'Balayı Sistiti' denir.

SEBEBİ UYKUSUZLUK
İşim nedeniyle çok seyahat ediyorum. Geç yatıyorum. Düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Hangi ilacı önerirsiniz?
İLAÇ önermiyoruz. İyi olmanı öneriyoruz. İlaç almak, iyi olmak demek değildir. Sıkıntının sebebini bulmadan kalıcı iyilik olmaz.
Fırsat buldukça uyu. Çünkü uykusuz kaldığın müddetçe iştahın azalmaz. Uykusuzluk iştah açar. Düzensiz yesen de yediklerin sade pişmiş, sağlıklı gıdalardan olsun. Tuzlu, yağlı, şekerli, kızartma ağırlıklı beslenme şekli şişmanlığa davetiye çıkarır. Ayrıca aşırı stres, prolaktin dediğimiz hormonun artmasına neden olur. Bu da iştahı arttırır.
2 saatlik şeker yükleme testi, tiroit hormon testi gibi bazı tahlillerin yapılması gerekebilir.

ŞEKER İSHALİ ARTIRIR
Çok abur cubur yiyorum. 2 gündür ishalim. Sıkıntım büyük. Onu iç, bunu iç diyorlar. Daha fazla sıkıntı olmasın? Ne içmezsem iyi olur?
İNSAN elindekini kaybedince kıymetini anlıyor.
Olsun, normal halinin kıymetini anlatır şikayetler.
Şimdi kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler, özellikle şekerli her türlü içecek ishalini arttırabilir.

KORKMAMALISIN...
69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir? Çare olur mu?
KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır.
Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması... Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz.
Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir.
Korkma. Yaptırabilirsin.

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