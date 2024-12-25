Bir haftadır cinsel organımın ucundan sarı sarı akıntı geliyor. İdrarımda yanma var. Bu hastalık bulaşıcı mı? Sizce ne olabilir?

ANLATTIKLARIN bel soğukluğu hastalığı olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor.

Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir. Etkeni Neisseria gonorrhoeae isimli mikroptur.

Özellikle üreme sisteminin serviks (rahim ağzı), rahim, tüpler ve üretra (idrar yolları) gibi sıcak ve nemli bölgelerinde kolayca çoğalabilmektedir. Ayrıca ağız, boğaz, göz ve anüs bölgelerinde de görülebilir. Hemen üroloji uzmanına yoksa iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene ol. Testler yapılsın. Mutlaka tedavi başlansın.

Eşin varsa iyi olana kadar cinsel ilişkiye girme.

GÜÇLENMELİYİM

Nafiz hocam, hipertansiyon hastasıyım. Cinsel gücümü arttırıcı bitkisel ilaçlar ve viagra kullanıyorum. Bunların zararı olur mu?

KAFANA göre ilaç kullanma.

Özellikle hipertansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlar, diğer damar genişleticilerle birlikte kullanılırsa aşırı tansiyon düşüklüğüne yol açar.

Diğer performans arttırıcı olduğu ifade edilen ilaçlarda hangi etken maddeler içerdiği belli olmayan kaçak ürünler olabilir. Ayağını yorganına göre uzat. Doğal şartlarda, hastalığına uygun sürenin fazlası zarar verici olabilir. Midyat'a pirince gitmeden tekrar düşün.

BENDE TAM TERSİ VAR

3 yıldır evliyim. Pek çok erkek erken boşalmadan şikayetçi. Ancak ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar.

Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür.

Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır.

Ergenlik döneminde görülebilir.

Psikolojik etkenler önemlidir.

Tedavisi psikoterapidir.

Eşinle sıkıntını paylaş.