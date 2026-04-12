hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.Şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir.Yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit olanlarda, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda tiroiti kontrol etmek gerekir., yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır.Hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların izlenmesi için de bazen bu teste başvurulmaktadır.Adet sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir.Yani sadece kanser ile ilgili bilgi vermez.. Yemekte sıcak ekmek yerseniz sindirimi zorlu olur. Özellikle miktarı da fazla yerseniz rahatsızlık garanti olur.Bununla beraber kan şekeri düzensizleşirse uyku hali ortaya çıkar. Bu nedenle mutlaka açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür.Kan şeker düşüklüğüne bağlı uyku hali varsa hemen takip edilmelisin.Şeker hastalığına dönüşür.kilolu hem uykusuz olmak seni iyice sıkıntıya sokmuş. Uyku Apnesi Hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Gittiğin doktora güven, güvenmediğin doktora gitme. Bir an evvel uyku testini yaptır. Bu hastalıkta düzensiz kalp atışı, kalp büyümesi, yüksek tansiyon, aşırı yorgunluk ve gündüz uyuklamaları, cinsel arzunun azalması, iktidarsızlık ve uykuda ölüm ihtimalleri olur. Yol yakınken doktoruna güven.bulgularına göre istenecek tetkikler değişebilir.Aritmi dediğimiz ritim bozukluklarında bu şikayetler olabilir. İlk olarak elektrokardiyografi çekilebilir.Holter EKG dediğimiz uygulamayla sorun açığa çıkarılabilir. Konulan tanıya göre seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve prognostik değerlendirmelerde başta ekokardiyografi olmak üzere diğer tanı metodları da gerekli olabilir.