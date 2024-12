Babamda bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor size de bakalım dedi. Kabul etmedim. Sadece kanla baksak yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi istemiyorum..

YETMEZ. Tabi ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dişi iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı. Prostat bezin varsa muayenesi de var.

MİGREN PANİĞİ

Hırdavatçıyım. Bazen çok geriliyorum. O zaman da migrenim artıyor. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?

BAŞ ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Buna "sakınma tedavisi" diyoruz. Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut.

Rüzgarda, klimanın önünde durma. Meteorolojiyi takip et, Lodos da dışarı çıkma.

Sigara içme. Jöle sürme.

Açlık-tokluk, stres-keder-gerilim, aşırı yorgunluk migreni tetikler sakın.



ÇAY ÇARPINTI YAPAR

Öğretmenim. Sık sık çarpıntım oluyor. İlaç kullanıyorum ama işe yaramıyor. Bunun bir perhizi var mı?

ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlıktokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir.

Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, sigara içilmemesi, alkol alımının azaltılması veya hiç alınmaması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

Tabii yaparsan.



MUAYENE GEREKİR

Kız kardeşim aşırı terliyor. Doktor "Haşimato hastasısın" demiş. Ben de çok terliyorum acaba ben de aynı hastalığa yakalanmış olabilir miyim?

BU hastalıklar tiroit bezimizin hastalıklarıdır. Tiroit bezi, soluk borusunun yanlarında bulunan iki lobunu, soluk borusu önünden geçen bir bölüm birleştirdiği, içinde koloid bir madde bulunan keseciklerden oluşan bir bezdir.

Anlattıklarına bakılırsa kız kardeşinizde haşimato tiroid dediğimiz bir hastalık tanımlanmış. Muhtemelen tiroidi çok çalışıyor. Genetik yatkınlık ihtimali olan bir hastalıktır. Bu nedenle sizin de şikayetlerinizin kaynağı bu olabilir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı muayenesi olmalısınız.



KABIZLIK SORUNU

Sürekli kabız oluyorum. Yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum ama bir işe yaramıyor. Bana bir çare doktor bey...

BAZI gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığımıza neden olabilirler.

Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar ve hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklarda kabızlık yapabilir. Tedavi edilmezse basur veya hemoroit dediğimiz makat varisleri olabilir. Bu nedenle muayeneyi ertelemeyin.