31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Ayrıca affedersiniz sürekli gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Yardım edin ne olur!

ÇİVİ çiviyi söker ama soda gazı sökmez. Tersine arttırır. İçindeki gaz, sodanın içinde ki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme. Burnunu bir kulak burun boğaz uzmanına muayene ettir. Sağ elinle sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala.

Mutlaka su iç. Sebze, meyve tüket.

Tuvaletin gelince erteleme. Yani bu güne kadar annenin veya büyüklerinin söylediklerini yap. Aile doktoruna veya iç hastalıkları uzmanına bir kez muayene ol. Geçmezse endoskopi ihtimalleri var. Hadi hayırlısı.



UZMANA BAŞVUR

EŞİM 55 yaşında. 15 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktora gitti.

'Mantar' dedi, ilaç verdi. Ancak şikayetlerimiz sürekli tekrarlıyor.

Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Cinsel ilişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin.

Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip etmelisin.

Farklılık görürsen üroloji ile görüş.

Eşin de kadın doğum uzmanına danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.



KORKMAMAK LAZIM

21 yaşındayım, 5 aydır kilo veremiyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Nedir bu hastalık? Tehlikeli mi?

GLİKOZ bedenimizin benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, karaciğerde glikoz üretilir.

Organlarımız da bunu kullanır. Gerek hastalara yapılan, gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMAIR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır. Düzenleyici ilaçlar verilir.



EV YOĞURDU OLSUN

KEMİK erimem var.

Yoğurt yesem geçer mi?

YOĞURDU sevdiğin için ben de senin tercihini çok sevdim.

İçinde ek bir şey olmayanını yerim.

Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım.

Değilse yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine bakarım. Plastik kaplarda alacaksam.

Kabın altındaki numaraya bakarım.

Kemik erimesi için iyi bir destektir.

Ama tedavinin yerini tutmaz.