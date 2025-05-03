Bakan Bayraktar Turkuvaz Medya’nın zirvesinde açıkladı: Yeni Gabarlar ve keşifler peşindeyiz

TURKUVAZ Medya Grubu'nun ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleşen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde (İNRES 2025) enerjide yeni iş birlikleri masaya yatırıldı. Zirvenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide tam bağımsızlık hedefine kararlılıkla ilerliyoruz. Yenilenebilir enerji potansiyelini en üst düzeyde kullanmayı ve oyun değiştirici hamleleri sahada uygulamaya koyuyoruz" dedi.



SAKARYA'DA İLK FAZ TAMAM

Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının geliştirilmesinin, sürdürülebilir kalkınmanın ve ekonomik büyümenin en önemli itici gücü olduğunu belirten Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 23 yılda ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon ile her alanda başlattığı atılım hamlelerinin Türkiye'nin adeta kaderini değiştirdiğini ve değiştirmeye de devam ettiğini kaydederek, "2017'de hayata geçirdiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikası ile başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, yeraltı zenginliklerimizi ekonomimize kazandırmak adına çok önemli projeleri hayata geçirmeye başladık" ifadesini kullandı.



Petrol ve doğalgazı Türkiye'nin kendi milli imkan ve kabiliyetleri, gemileri, ekipmanları, yetişmiş insan kaynağıyla arayıp varsa bulup üretmek için yola çıktığını kaydeden Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

Sektörümüz için kısa sayılabilecek bir süre içinde, bu konuda netice almaya başladık. 2020'de Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük gaz keşfini gerçekleştirdik. Doğalgazı rekor bir zamanda, üç yıldan kısa bir sürede denizin altından 170 kilometre mesafedeki karaya Filyos'a getirdik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazını, Nisan 2023'te devreye aldık. Bugün, Sakarya Gaz Sahası'nda projenin 1'inci fazını tamamlamış durumdayız. Üretimimizi hızlı bir şekilde artırmak, 2026 yılında projenin 2'nci fazı ile üretimi iki katına, inşallah 2028 yılında 3'üncü faz ile de mevcut üretimi 4 katına çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz.



YENİ GABAR'LAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Milli Enerji ve Maden Politikası hedefi doğrultusunda gidilmedik, aranmadık hiçbir yer kalmamasını hedeflediklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Bu strateji doğrultusunda bir dönem adı terörle anılan Gabar'da 2021 yılında Türkiye'nin en büyük petrol keşfine imza attık. Üretimimizi her geçen gün artırıyor, yeni Gabarlar, yeni keşifler için de 7/24 esaslı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca sadece Mavi Vatan'da, sadece kara alanlarımızda değil, farklı coğrafyalarda, farklı kıtalarda da iş birlikleri geliştiriyoruz. Azerbaycan'da, Irak'ta, Rusya'da mevcut ortak olduğumuz projelerin yanında yeni projelerle yeni ortaklıklara hazırlanıyoruz. Libya'da, Irak'ta, Pakistan'da, Hazar bölgesinde aktif bir enerji diplomasisi yürütüyoruz" dedi.



OYUN DEĞİŞTİRİCİ HAMLELER

Güneş ve rüzgarda dünyada 11'inci sırada olan Türkiye'yi 2035'te 120 bin megavat kapasitesine ulaştırmayı, deniz üstü offshore rüzgarı hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, şöyle devam etti: "Petrol ve gaz üretimi ile başta Diyarbakır ve Trakya olmak üzere oyun değiştirici hamleleri hızlı bir şekilde sahada uygulamaya başlıyoruz. Nükleer enerji santrallerini devreye almış, güçlü iletim ve dağıtım altyapısına, komşularıyla yüksek enterkonneksiyon kapasitesine sahip İstanbul Finans Merkezi'nde elektrik, doğalgaz ve emtia ticaretinin yapıldığı ticaret borsası ile enerjide merkez ülke olan bir Türkiye hedefliyoruz."



NİJER'DE ALTIN ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Türkiye'nin maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak için "Önce İnsan, Sonra Çevre ve Sonra Katma Değerli Madencilik" vizyonuyla hareket ettiklerini anlatan Bakan Bayraktar, "Özellikle bor madeni gibi çok güçlü olduğumuz alanlarda katma değerli üretime yoğunlaşıyoruz. Ciddi bir ithalatımız olan altında üretimimizi artırmaya odaklanıyoruz. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da maden üretimini hedefliyoruz. Nijer'de ruhsat sahibi olduğumuz altın sahalarından ilk üretimimizi inşallah bir yıl içinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



İNRES MARKA OLACAK

Bakan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi INRES'in Türkiye'nin enerji alanında iş birliklerini geliştirmesi açısından önemli bir platform haline geleceğine ve marka olacağına inandıklarını da söyledi.



TÜRKİYE'YE GAZ TEDARİKİ ARTACAK

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin "Arz Güvenliğinde Değişen Dinamikler: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu da Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Bayraktar, maden, petrol ve doğalgaz gibi kaynaklara erişim noktasında sadece teknik değil aynı zamanda finansal zorluklarla karşı karşıya kalınan bir dönem yaşandığını belirterek, "Tedarik güvenliği artık ülkelerin egemenlik algısının, dış ve ulusal güvenlik politikalarının bir parçası haline geldi" dedi. Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına yeniden başlanmasına yönelik çözüm için 3-4 toplantı yapıldığı bilgisini paylaşarak, "Henüz çözüme ulaşamadık" dedi.



Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da "Türkiye'ye gaz tedarikini sürdürüyoruz. Bu tedariki Türkiye pazarı için yaklaşık 10 milyar metreküp seviyesine çıkaracağız" diye konuştu. Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık ise fosil kaynakların yanı sıra güneş ve hidroelektrik kaynakları da geliştirmek istediklerini ifade ederek, yenilenebilir enerjyle ilgilenen yatırımcıları Libya'ya davet etti.



Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Türkiye ile enerji iş birliğinin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını dile getirirken; Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu da Moldova'nın son yıllarda yaşadığı enerji krizlerini dış destekle aşarken, özellikle gaz tedarikinde önemli adımlar attığını aktardı. Romanya Enerji Bakanı Sebastian- Ioan Burduja da Karadeniz'deki Neptün Derin Sahası'nda başlatılan sondaj çalışmalarıyla 2027'den itibaren gaz üretiminin iki katına çıkacağını açıkladı. Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ise "Suriye'de yeni yatırım projelerine ihtiyacımız var" dedi.