Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya zirvesinde açıkladı: Hedefimiz doğal gaz ve petrol aramalarında küresel aktör olmak

Enerjinin geleceği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın himayesinde Turkuvaz Medya Grubu tarafından "Kaynakları Güvence Altına Almak, Geleceği Yeniden İnşa Etmek" ana temasıyla düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde (INRES 2025) masaya yatırıldı. İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, farklı ülkelerden çok sayıda bakan, yerli ve yabancı yatırımcılar, sektör temsilcileri, uzman araştırmacılar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.



STRATEJİK YERE SAHİBİZ

Başkan Erdoğan, zirvede, "Türkiye hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahip. Ana geçiş güzergahı olarak arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı, emniyetli merkezi haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık. Milli enerji ve maden politikalarımızın hedefi bellidir. Kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak, enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğalgaz ve petrol keşifleriyle bu alanda tabiri caizse, şeytanın bacağını kırdık" dedi.



Bu başarıları yeni bir aşamaya taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, "Türkiye'yi gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Bu yeni dönemde ülkemiz enerji ve madencilik sektörlerinde dünyanın dört bir yanında yepyeni iş birliklerine imza atacak, küresel enerji güvenliğine eşsiz katkılar sağlayacak" diye konuştu.



GABAR 81 BİN VARİLİ GEÇTİ

Gabar'da günlük üretimin 81 bin varili geçtiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugüne kadar Gabar'da, toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti. Arama ve üretim faaliyetleri için 540 kilometre uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Tabii bununla yetinmiyoruz, mevcut keşif alanlarındaki saha geliştirme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. Nihai hedefimiz olan günlük 100 bin varil petrol üretimine çok kısa süre içinde ulaşacağız. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz Mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı."



12 KUYUDAN ÜRETİM

Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nda birinci fazı başarıyla tamamladıklarını, 12 kuyudan günlük bazda 9.5 milyon metreküp gaz ürettiklerini, ülkedeki 4 milyonu aşkın hanenin gaz ihtiyacının buradan karşılandığını ifade etti. Geçen yıl Sakarya Gaz Sahası'nda kümülatif olarak yaklaşık 1.8 milyar metreküp üretim gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Çanakkale'deki yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak. Böylece günlük 10 milyon metreküp ilave üretim yapacağız. 2026 yılı içinde Faz-1 ve Faz-2 toplamında 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimi 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda konutlarımızın doğalgaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızdan karşılıyor olacağız" dedi. Enerji diplomasisinin politikalarının bir diğer önemli ayağını oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



ORUÇ REİS SONA YAKLAŞTI

"Oruç Reis sismik araştırma gemimiz Somali denizlerinde her biri 5 bin kilometrekare alanı kapsayan 3 ayrı lokasyonda, 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor. 4 bin 111 kilometrekarelik proje alanının 3 bin 700 kilometrekaresi yani yüzde 90'ı taranmış durumda. Oruç Reis, çalışmalarını inşallah bu ay içinde tamamlayacak. Somali'yle imzaladığımız üretim paylaşım anlaşmaları kapsamında, bu ülkede 16 bin kilometrekarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapacak. Sismik veri toplama faaliyetlerinin ardından sondaj aşamasına geçilecek. Bu çalışmalar keşifle sonuçlanırsa iki ülke arasındaki stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacaktır." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan doğalgazında ilk akışı İran üzerinden 1 Mart itibarıyla başlattıklarını aktardı.



Şu ana kadar bu hatta 250 milyon metreküpün üzerinde gaz temin edildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Yıl sonuna kadar toplam 1.3 milyar metreküp doğal gazın inşallah akışını sağlamış olacağız. Bu noktada ilk planımız anlaşmayı 5 yıl daha uzatmak, nihai hedefimiz ise Türkmen gazını Hazar geçişli boru hattıyla ülkemize getirmektir. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek hem ülkemiz hem Avrupa için çok daha yüksek miktarda gaz akışı sağlama imkanına kavuşmuş olacağız" dedi.



Avrupa'nın yaşadığı enerji krizlerinde Türkiye'nin güvenli bir liman olarak öne çıkmasının asla tesadüf olmadığını söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Biz 2002'den bu yana hazırlığımızı yaptık, altyapımızı kurduk, irademizi ortaya koyduk. Yani enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttik. Şimdi zirveye çıkmak istiyoruz. Adımızı en iyiler arasına yazdırmak istiyoruz. Bunda kararlıyız, sabırlıyız. Başardıklarımızın özellikle satır başları olarak azimle geleceğine yürüyoruz.



AKKUYU'DAN İLK ELEKTRİK YIL SONUNDA

Cumhurıyet tarihinin en büyük enerji projesi olan Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşasının yakın zamanda tamamlandığı bilgisini paylaşan Erdoğan, "İlk reaktörün türbin montajını bitirdik. Türbin şaftını da başarıyla döndürerek önemli bir aşamayı geride bıraktık. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. Diğer reaktörlerin de tamamlanmasıyla birlikte 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz" dedi. Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin tüm bileşenleriyle devreye girdiğinde doğalgaz ithalatının yıllık 7 milyar metreküp azalacağını dile getiren Erdoğan, bunun da 2.5 milyar dolarlık tasarruf anlamına geldiğini kaydetti.



SON SÜRAT ÇALIŞIYORUZ

Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaların son sürat devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Halihazırda rüzgar ve güneşte kurulu gücümüz 25 bin megavatı aştı. Tüm konutların elektrik ihtiyacının sadece rüzgar ve güneşten karşılayabilecek seviyeye geldik. 2035'e kadar maliyeti yaklaşık 80 milyar dolar olan ilave santral yatırımlarıyla bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz."



TURKUVAZ'A TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, programın hazırlanmasında emeği geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür etti. Enerji dönüşümü, madencilik, arz güvenliği, kritik mineraller ve hidrokarbonlar gibi önemli meselelerin ele alındığı bu zirveyi son derece isabetli bulduğunu söyleyen Erdoğan, zirvenin enerji sektörü başta olmak üzere ülkeler arasındaki ilişki ve iş birliklerine önemli katkılar yapacağını düşündüğünü kaydetti.



DOSTLUK İÇİN VARIZ

Ortaklık ve dayanışma temelinde 'kazan kazan' anlayışıyla iş birliklerini geliştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Nerede bayrağımız dalgalanıyorsa orada sadece dostluk için kardeşlik için beraber kalkınmak, beraber kazanmak için varız. Yine bu anlayış temelinde Pakistan, Endonezya ve Malezya'yla olan güçlü ilişkilerimizi enerji sahasında da tahkim ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Erdoğan'a zirveye katılımlarından dolayı Hitit döneminden kalma ilk maden ruhsatını takdim etti.

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