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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Muayene şart

Eklenme Tarihi 11 Ekim 2026

Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...

Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı-baharatlı-asitlikafeinli- gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır.

Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.
Devam ederse mutlaka iç hastalıkları muayenesi ol.

SABIR VE GAYRET

45 yaşındayım. 128 kiloyum. Sigara içiyorum. Nefessiz kalıyorum. Çok horluyorum. Sigarayı bıraksam geçer mi?

Bu anlattıkların "Uyku Apne Hastalığının" dersinde anlatılanların nerdeyse aynısı. Yavaş çalışan bir beden, şişman, burun ve üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin.

Çünkü iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları seninle uğraşacak. Tabi gidersen. Hareket alışkanlıklarına bağlı kilo fazlası olabilir.

BOL BOL HAREKET ET

Menopoz için doğal bir tarif verebilir misiniz? Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi?

Bütün mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyanın 100 gramında, 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur.

Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir. Erişkinlerin 1000 miligram kalsiyum alması gerekir.

EYVAH ÇARPINTI

24 haftalık gebeyim. 29 yaşındayım. Çarpıntım fazla, ne yapmalıyım?

Çeşitli nedenler çarpıntı yapabilir. Kansızlık, burun tıkanması, tiroid çalışma bozuklukları, kalp ve akciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, ateş v.b. çarpıntı nedeni olabilir.

Hemen doktorunuza başvurun. Var olan tetkiklerinizi yanınızda götürün. Muayene sonrası hangi ihtimaller olduğu netleşir. Uygun tetkik ve kontrol planı yapılır.

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