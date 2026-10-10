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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Uzun süre takip

Eklenme Tarihi 10 Ekim 2026

SIK sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Tek rahatladığım yer tuvalet. Neyim var benim?

Anlattıklarınız 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor.
Bu durum bağırsak çalışma bozukluğudur. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Sıkıntılı evhamlı, kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, kuru beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar. Uzun süreli takip gerekir.

PARAZİTİN TİPİNİ ÖĞRENİN

BAĞIRSAK kurtlarım var. Altı ay önce doktorlara gittim, farklı ilaçlar verdi. Hiç geçmedi. Ne yapayım?

PARAZİTLER sadece yiyecekten geçmez. Evde birlikte kaldığınız kişilerle tedavi olmalısınız. Ayrıca dışarıda yemek yediğiniz yerlerden kaynaklanıyorsa aynı şekilde parazit bedene tekrar giriyor olabilir. Farklı tip parazitler var. Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın. Dışkı takibinizi yapın. Dışkıda parazit tespit ederseniz hemen laboratuvara test ettirin. Parazitin tipini öğrenin. Ona göre tedavi verelim. Tedavileri farklı doktorunuzla bu şikayeti paylaşın. Zerdeçal, sarımsak kekik tüket.

DİYET TAKİBİNE GİR

Nafiz hocam, 112 kiloyum. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?

Beklediğin etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren. Diyet takibine gir.

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