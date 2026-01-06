Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak finale adını yazdıran ilk takım oldu. Spor yazarları, Galatasaray-Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
LEVENT TÜZEMEN-G.SARAY HER KUPAYA TALİPTİR
Bir yerde kupa varsa Galatasaray o kupaya her zaman talip olur. Gaziantep'in dondurucu soğuğunda Trabzonspor'a karşı Galatasaraylı oyuncular taraftarlarını ısıtan, mutlu eden bir oyun ortaya koyup Süper Kupa'da finale çıkmayı başardı. Gaziantep, Barış Alper'e gerçekten çok uğurlu geliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetinin açılış golünü Barış atmıştı. Lige Gaziantep'te başlayan Galatasaray, Osimhen ve Icardi'nin olmadığı dönemde rakibini yenerken Barış, 2 penaltı golü ile sahne aldı. Yine Gaziantep'te Süper Kupa yarı finalinde Barış, Galatasaray'ın açılış golüne imza attı.
Galatasaray, kazanma duygusunu istikrara bağlamış, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Soğuk gecede Trabzonspor'a karşı oyunun temposunu elinde tutan Galatasaray maç boyu hücum zenginliği içindeydi. Öyle ki orta alanda Sara-İlkay ikilisi birlikte oynayınca Galatasaray ofansif kadro içinde 6 oyuncu ile rakibine karşı baskı kurdu. 5 oyuncu savunmada görünse de Eren ve Sallai hücum hattına müthiş destek verdi. Barış'ın golünde Sallai'nin ortası mühendis ölçümündeydi. Icardi'nin pasında Eren 45 günlük ceza ardından sahalara golle döndü. Galatasaray'ın finaldeki rakibi Fenerbahçe olursa Türkiye yeni yıla dev bir maçla start verecek…
SERKAN KORKMAZ- SÜPER FORMAT
Galatasaray, "süper" değildi belki ama sadece Süper Kupa'nın değil, lig şampiyonluğunun da en güçlü adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. Onuachu'suz Trabzonspor ve Osimhen'siz Galatasaray'ın maçında gözler en çok, Uğurcan ve Onana'nın performansındaydı.
Rakibin tehlikeli ilk atağında Türk file bekçisi, Olaigbe'ye geçit vermezken özellikle Eren'in kaydettiği golde, Onana hayli hatalıydı.
Zorlu bir dönem atlatan Eren'in golünde İcardi'nin seçimindeki asalet göz kamaştırıcıydı. Sarı kırmızılı kulübün tüm zamanlardaki en büyük yıldızlarından biri olup, kaptanlık pazubendini takacaksınız, yedek golcü durumuna düşeceksiniz ama Osimhen yokken, bu seviyedeki bir maçta şut çekmeyip o pası vereceksiniz.
Bu cömertlik her babayiğidin harcı değil doğrusu.
Türkiye'de futbolun son üç sezonuna damga vuran Galatasaray'ın taraftarı yavaş yavaş Avrupa'yı, Atletico ve City maçlarını düşünmeye başlıyordu ki Augusto, Olaigbe'nin pasını gole çevirince işler değişir gibi oldu.
Fakat eksiklerinden daha az etkilenen ve belli ki futbola verilen arayı -rakibine göre- daha iyi değerlendiren sarı kırmızılar farka giderek finale yükseldiler. Dün akşamın kaybedeni Trabzonspor, savunmasıyla kırmızı alarm veriyor. Sadece Galatasaray'dan değil her takımdan gol yerler bu gidişle.
Hücumdaysa Olaigbe, tek başına bu seviye için yeterli olmuyor. Onuachu ile Oulai acilen takıma dönmeli.
Yarı finalin ev sahibi Gaziantep bu ülkede en sevdiğim şehirlerden biri. Bu güzel şehrin özel insanlarının, tribünleri boş bırakması zeminin bozukluğundan bile daha çok dikkat çekti.
Süper Kupa'nın yeni formatını akıl edip hayata geçirenleri ayakta alkışlıyorum. Bu akşamki maçı iple çekiyorum; bakalım bu formatın ilk kazananı olmak adına Cimbom'un finaldeki rakibi Fenerbahçe mi Samsunspor mu olacak?
ZEKİ UZUNDURUKAN-KALİTE FARKIYLA GÜÇ GÖSTERİSİ!
Trabzonspor yediği gole kadar kadar iyi mücadele etti. Ama bordo-mavili takımda eksik oyuncuların çokluğu ve yerlerine yapılan yamalar, Galatasaray baskısına dayanamadı.
Ozan Tufan mecburiyetten sol bekte oynadı ama çok aksadı.
Sallai ve Sane, o kanadı adeta otoban gibi kullandı.
İlk gol, Sallai'nin ortasında Barış Alper ile geldi.
Galatasaray öne geçtikten sonra Trabzonspor toparlanamadı ve hemen ardından Galatasaray'ın ikinci golü geldi.
Hem de yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Eren Elmalı tarafından atıldı bu gol.
Eren, golden sonra Okan hocasına koştu. İşte takım olmak böyle bir şey.
Galatasaray'ın ilk yarıda attığı 2 gol de güzeldi.
Onana, son haftalarda çok formsuz, ikinci golü yememeliydi.
Trabzonspor ise ilk yarıda güzel bir gol attı ama gol, ofsayta takıldı.
Uğurcan Çakır, ilk yarıda Olaigbe'nin şutunu mükemmel çıkardı.
İcardi de Trabzonspor karşısında iyi bir oyun çıkardı.
Eren'in golünde pası harikaydı.
Zubkov maça iyi başladı ama ilk yarım saatten sonra oyundan düştü.
Augusto ilk yarıda vasattı.
Beni asıl şaşırtan ise Trabzonspor taraftarının maça ilgisizliği idi.
Galatasaray taraftarı, kendilerine ayrılan yerleri doldururken, Trabzonspor tribünlerinde yaklaşık bin kadar taraftar vardı.
Trabzonspor'un dünkü maçta sahada önemli eksiklikleri vardı ama asıl eksiklik tribünlerdeydi.
Bu arada ilk yarıda Sallai'nin sarı kartını es geçti Cihan Aydın.
Zaten 2-0 geridesin. Onana bu ne hal? Yahu dur şu kalende!
Dün belki de amatörce bir gol daha yiyecekti. Kendi hatasını son anda telafi etti.
Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Dün Trabzonspor'u farklı yenerek Süper Kupa'da finale adını yazdırdı.
Trabzonspor, eksik kadrosunun kurbanı oldu.
Benim anlamadığım şu, Trabzonspor nasıl bir yeni sezon kadro planlaması yapmış!
Hiç mi sakatlıklar düşünülmemiş!
Afrika Kupası düşünülmemiş!
Kötü kadro mühendisliği, Trabzonspor'u bir kupadan daha etti.
Arif Boşluk gitti. Bence Ozan Tufan ile de hemen yollar ayrılmalı!
Bu kadar vurdumduymaz oyuncu görmedim!
Trabzonspor'un çok transfere ihtiyacı var!
Yoksa bu takımla ikinci yarıda büyük düşüş yaşar bordo mavililer!
Sol bekin Ozan Tufan, 8 numaran Bouchari! Varın gerisini siz düşünün!
Galatasaray çok iyi oynadı.
İcardi'nin maçı gol ve asistle tamamlaması, Cimbom adına çok değerli! Galatasaray'ı tebrik ederim!
Galatasaray taraftarını da!
Eksi 5 derece hissedilen buz gibi bir havada tribünleri doldurup, takımlarına verdikleri destek için!
Bu arada iki gün boyunca maçın nabzını tutan A Spor'u tebrik ederim. Ender Bilgin ve Cüneyt Şen'i de ATV'deki harika maç anlatımları nedeniyle tebrik ederim.
Ağızlarına sağlık! Bir maç, ancak bu kadar güzel anlatılır!
MUSTAFA ÇULCU-CİHAN AYDIN ÇOK BAŞARILIYDI
Ülkemizin en değerli kupası Süper Kupa finalinin yeni formatını oluşturan ve uygulamaya koyanlara teşekkür etmeliyiz. Böylesine hedef maçları oynamak takımlar için ikinci yarıya ciddi hazırlık kazananların için mutluluk ve psikolojik üstünlük, izleyici için ise soğuk kış günlerinde futbolla ısınmak demek. Trabzonspor rakibini 5-4-1 zaman zaman 6-3-1 ile kalabalık savunma yaparak karşıladı. Defans arkasına Augusto'ya atılan uzun toplara gol aradı. Her iki takım kadro zenginliği ve derinliğine uygun oyun anlayışı içindeydi. Galatasaray hücum oyuncuları sürekli mobiller yer değiştirerek oynadılar. Trabzonspor ceza alanına girmekte hiç zorlanmadılar. Kalabalık savunma arasında beklediği toplar gelmeyince İcardi zaman zaman geriye gelip top aldı.
Sikan'ın Barış'ı, Zubkov'un Eren'i takipten erken vaz geçmeleri Galatasaray'ın devreyi önde kapatmasına neden oldu. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Eren attığı golle moral buldu. İlk yarıda Folcarelli ve Bouchouari çok yumuşak kaldılar. İkinci yarı sahada daha ofansif oynayan bir Trabzonspor vardı. Golü de buldu. İstekli lakin kısıtlı kadro ikinci golü ararken savunma güvenliğini kaybetti. Zubkov yine Barış'ı kaçırınca Galatasaray'ın 3. golü geldi. Galatasaray'ın yüksek kadro kalitesi farklı galibiyetle finali getirdi.
Cihan Aydın'ın FIFA kokartı ile ilk maçı. İki takım arasında oynanan son 3 maçın kadrolu hakemi. 5'de Trabzonspor'un attığı golde Augusto açık ofsayt iptal doğru. Sara'ya gösterdiği kart ne kadar doğruysa İlkay ve Sallai'ye göstermediği sarı kartlar o derece yanlıştı. Kaleci Onana iyi niyetli olabilir ama kaleyi terk edip 65 metre ileriye hakemin ve sakatlığın olduğu yere gelemez! Batagov'a çıkan sarı kart doğru ve yeterliydi. 78'de taç atışına 2 numaralı yardımcı Serkan Çimen'in kaldırdığı skandal ofsayt bayrağını indirten Cihan Aydın'ı kutlarım. Oyuncular çok iyi niyetliydi. Sezonun belki de en az faullü maçıydı. Hakem başarılıydı.