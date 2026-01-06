Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Zorlu bir dönem atlatan Eren'in golünde İcardi'nin seçimindeki asalet göz kamaştırıcıydı. Sarı kırmızılı kulübün tüm zamanlardaki en büyük yıldızlarından biri olup, kaptanlık pazubendini takacaksınız, yedek golcü durumuna düşeceksiniz ama Osimhen yokken, bu seviyedeki bir maçta şut çekmeyip o pası vereceksiniz.

Bu cömertlik her babayiğidin harcı değil doğrusu.



Türkiye'de futbolun son üç sezonuna damga vuran Galatasaray'ın taraftarı yavaş yavaş Avrupa'yı, Atletico ve City maçlarını düşünmeye başlıyordu ki Augusto, Olaigbe'nin pasını gole çevirince işler değişir gibi oldu.

Fakat eksiklerinden daha az etkilenen ve belli ki futbola verilen arayı -rakibine göre- daha iyi değerlendiren sarı kırmızılar farka giderek finale yükseldiler. Dün akşamın kaybedeni Trabzonspor, savunmasıyla kırmızı alarm veriyor. Sadece Galatasaray'dan değil her takımdan gol yerler bu gidişle.

Hücumdaysa Olaigbe, tek başına bu seviye için yeterli olmuyor. Onuachu ile Oulai acilen takıma dönmeli.

Yarı finalin ev sahibi Gaziantep bu ülkede en sevdiğim şehirlerden biri. Bu güzel şehrin özel insanlarının, tribünleri boş bırakması zeminin bozukluğundan bile daha çok dikkat çekti.

Süper Kupa'nın yeni formatını akıl edip hayata geçirenleri ayakta alkışlıyorum. Bu akşamki maçı iple çekiyorum; bakalım bu formatın ilk kazananı olmak adına Cimbom'un finaldeki rakibi Fenerbahçe mi Samsunspor mu olacak?

ZEKİ UZUNDURUKAN-KALİTE FARKIYLA GÜÇ GÖSTERİSİ! Trabzonspor yediği gole kadar kadar iyi mücadele etti. Ama bordo-mavili takımda eksik oyuncuların çokluğu ve yerlerine yapılan yamalar, Galatasaray baskısına dayanamadı.

Ozan Tufan mecburiyetten sol bekte oynadı ama çok aksadı.

Sallai ve Sane, o kanadı adeta otoban gibi kullandı.

İlk gol, Sallai'nin ortasında Barış Alper ile geldi.