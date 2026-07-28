Konya'da kuyumcu cinayeti! Soygun girişimi kamerada

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 11:49

Konya'da nakliyeci Turgay Barbaros tarafından tabancayla vurularak öldürülen kuyumcu Muhammet Sami Ayaz (37) cinayetinde gizem çözüldü. Olayın alacak verecek meselesi değil, define bahanesiyle planlanan bir gasp girişimi olduğu ortaya çıktı.

Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuyumculuk yapan Muhammet Sami Ayaz iş yerinde Turgay Barbaros'un silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Barbaros ise polise yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etmişti. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, cinayetin ardındaki gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Kamera ve Ses Kayıtları Her Şeyi Ortaya Çıkardı

Soruşturma kapsamında incelenen 16 güvenlik kamerası ve ses kayıtları, olayın seyrini değiştirdi. Öldürülen kuyumcunun aile avukatı Mustafa Derbentli, katil zanlısı Turgay Barbaros ile Muhammet Sami Ayaz'ın telefon HTS kayıtlarında bugüne kadar hiçbir konuşma kaydının bulunmadığını belirtti. Barbaros'un daha önce aynı dükkandan kredi kartıyla alışveriş yaptığı ve ilişkilerinin yalnızca müşteri-esnaf düzeyinde olduğu tespit edildi.

"Alacak Verecek Değil, Tamamıyla Gasp Meselesi"

Olayın alacak verecek davası gibi lanse edilmesinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Avukat Mustafa Derbentli şu ifadeleri kullandı: