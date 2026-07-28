Konya'da kuyumcu cinayeti! Soygun girişimi kamerada
Konya'da nakliyeci Turgay Barbaros tarafından öldürülen kuyumcu Muhammet Sami Ayaz cinayetinde gerçeğin borç meselesi değil, başarısız bir gasp girişimi olduğu ortaya çıktı. Aile avukatı, güvenlik kameraları ve HTS kayıtlarıyla olayın tamamen soygun amaçlı olduğunu kanıtladı.
Konya'da nakliyeci Turgay Barbaros tarafından tabancayla vurularak öldürülen kuyumcu Muhammet Sami Ayaz (37) cinayetinde gizem çözüldü. Olayın alacak verecek meselesi değil, define bahanesiyle planlanan bir gasp girişimi olduğu ortaya çıktı.
Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuyumculuk yapan Muhammet Sami Ayaz iş yerinde Turgay Barbaros'un silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Barbaros ise polise yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etmişti. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, cinayetin ardındaki gerçekleri gün yüzüne çıkardı.
Kamera ve Ses Kayıtları Her Şeyi Ortaya Çıkardı
Soruşturma kapsamında incelenen 16 güvenlik kamerası ve ses kayıtları, olayın seyrini değiştirdi. Öldürülen kuyumcunun aile avukatı Mustafa Derbentli, katil zanlısı Turgay Barbaros ile Muhammet Sami Ayaz'ın telefon HTS kayıtlarında bugüne kadar hiçbir konuşma kaydının bulunmadığını belirtti. Barbaros'un daha önce aynı dükkandan kredi kartıyla alışveriş yaptığı ve ilişkilerinin yalnızca müşteri-esnaf düzeyinde olduğu tespit edildi.
"Alacak Verecek Değil, Tamamıyla Gasp Meselesi"
Olayın alacak verecek davası gibi lanse edilmesinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Avukat Mustafa Derbentli şu ifadeleri kullandı:
"Katil öncesi etrafı analiz ediyor, gerekli keşfi yapıyor. Cuma namazından sonra, daha kepenk yeni açılırken tekrar geliyor ve fiilini gerçekleştiriyor. Kendisinin define bulduğunu ve bunu satmak istediğini ısrarla söylüyor. Sırt çantasından silahını çıkartıp paraların ve altınların çantaya doldurulmasını istiyor. Yaşanan arbede neticesinde vurma eylemi gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada herhangi bir alacak verecek ilişkisi söz konusu değil, tamamıyla bir gasp ve hırsızlık söz konusudur."