Özgür Özel'in Mansur Yavaş problemi: Ekrem İmamoğlu mu veto etti?
CHP’deki "mutlak butlan" kararı sonrası partiden ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı yeni oluşuma davet etmediklerini açıklayarak başkent kulislerini hareketlendirdi. Daha önce "İki forvetim var" diyen Özel’in Yavaş’ı dışarıda tutması tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun yeni yapı üzerindeki gölgesini ve "İmamoğlu vetosu mu var?" sorusunu bir kez daha öne çıkardı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "şaibe" soruşturmasında verilen mutlak butlan kararı partide büyük bir bölünmeye yol açtı. Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdu.
Daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ederek "İki forvetim var" diyen Özel'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı Yeni Parti'ye davet etmediklerini açıklaması kulisleri hareketlendirdi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN MANSUR YAVAŞ MESAJI: DAVETTE BULUNMADIK
Özel-İmamoğlu yandaşı Halk TV'de soruları yanıtlayan Özgür Özel, Ankara'daki kuruluş törenlerine katılmayan ve sürece dair resmi açıklama yapmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili soruya yanıt verdi.
Kimseye özel bir davette bulunmadıklarını öne süren Özel, "Mansur Bey zaten eski partimizde de bizimle yol yürümüştü. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin." ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN "HASSAS DÖNEM" İDDİASI
Yeni oluşuma henüz katılmayan belediye başkanlarına yönelik "butlancı" denmesini istemediğini söyleyen Özel,"Ben bir şey demeden, belediye başkanlarından henüz partiye geçmemiş olan kimseye butlancı muamelesi yapılmasın. Ağzından 'butlancıyım' demeyen kimse benim gönlümde butlancı değildir. Temel kriterimiz budur. Bir geçiş dönemindeyiz, hassas bir dönemdeyiz ve önemli bir işi başarmak üzereyiz." dedi.
"YAVAŞ PROBLEMİNDE" İMAMOĞLU FAKTÖRÜ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yeni oluşuma davet etmediklerini açıkça ilan etmesi; İmamoğlu, Özel ve Yavaş üçgenindeki gerilimi ve perde arkasındaki siyasi denklemi yeniden alevlendirdi.
Özel'in daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için işaret ettiği "iki forvet" Ekrem İmamoğlu ile Yavaş arasında geçmişten bu yana örtülü bir rekabet sürüyor. Hakkında yürütülen diploma soruşturması ve yolsuzluk tutuklaması süreçleriyle gündemden düşmeyen İmamoğlu'na karşın Yavaş, "Kimsenin yedeği olmam" diyerek tavrını ortaya koymuştu. Özel'in bu duruş karşısında Yavaş'ı aday olarak net bir dille ifade edememesi ise kulislerde uzun süre tartışıldı.
Şimdi bu hamlenin ardından iki ana senaryo öne çıkıyor: Ya İmamoğlu, Yavaş'ı yeni yapının içinde görmek istemiyor ya da Yavaş, İmamoğlu'nun gölgesinde şekillenen bir siyasi projede yer almayı doğrudan reddediyor. Ancak Özel'in "Davet etmedik" çıkışı, masadaki Ekrem İmamoğlu faktörünün ağır bastığını ve Yavaş'ın istenmediği yorumlarını beraberinde getirdi.