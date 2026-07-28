Özgür Özel'in Mansur Yavaş problemi: Ekrem İmamoğlu mu veto etti?

BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN "HASSAS DÖNEM" İDDİASI

Yeni oluşuma henüz katılmayan belediye başkanlarına yönelik "butlancı" denmesini istemediğini söyleyen Özel,"Ben bir şey demeden, belediye başkanlarından henüz partiye geçmemiş olan kimseye butlancı muamelesi yapılmasın. Ağzından 'butlancıyım' demeyen kimse benim gönlümde butlancı değildir. Temel kriterimiz budur. Bir geçiş dönemindeyiz, hassas bir dönemdeyiz ve önemli bir işi başarmak üzereyiz." dedi.

"YAVAŞ PROBLEMİNDE" İMAMOĞLU FAKTÖRÜ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yeni oluşuma davet etmediklerini açıkça ilan etmesi; İmamoğlu, Özel ve Yavaş üçgenindeki gerilimi ve perde arkasındaki siyasi denklemi yeniden alevlendirdi.