Şöhretin zirvesindeyken tek bir şeyden çekiniyor... Ozan Akbaba’nın büyük korkusu: "İçine düşmek istemem”

Huzur, profesyonel başarı, birkaç özlem gideren telefon konuşması, dinlenmek için bulunan zaman, kaygısız bir hayat, sizi seven insanların sevgilerini dile getirmeleri ve günün sonunda sağlıklı bir nefes.
Beklentilerini burnu büyüklük yapmadan, vermeden almayı planlamadan, hep bana hep bana demeden yaşamak lazım. Sefanın yanında cefanın da varlığından haberdar olarak, yaşama hakkına saygı duyarak, etik ve ahlak kurallarını hiçe saymadan, en doğru fikirlerin sizden çıkacağına kanaat getirmeden, çirkinin dahi hayatın güzelliklerinden biri olduğunu kabul ederek yaşamak gerek. Hatta şu güzel cümleyle özetleyeyim:
Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek…
Tek başına.
Özgür olmak.
Dünyaya kendi gözlerinle bakmak.
Sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak.
Bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak.
Ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek,
İsteyince Ay'a bile gidebilmek.
Başarıyı alnının teriyle elde edebilmek.
Demek istediğim asalak bir sarmaşık olma sakın.
Varsın boyun olmasın bir söğütünki kadar.
Yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?
Cyrano de Bergera