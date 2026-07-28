Şöhretin zirvesindeyken tek bir şeyden çekiniyor... Ozan Akbaba’nın büyük korkusu: "İçine düşmek istemem”

Nelerden besleniyor ve ilham alıyorsunuz? Doğanın, iç sesinizin, duygu ve sezgilerinizin nasıl bir rolü var bu yolculukta?

Tüm geçmişim bana her zaman yol gösteren yegane donanım oldu. Doğadan kastımız doğduğumuz andan bu yaşımıza kadar yaşadığımız hayatın habitatı ise eğer, her adımı çok değerli. Her bir andan, kişiden ve mekandan farklı farklı yararlandım ve her birinin yansımaları beni çok mutlu etti. Oyunculuk atölyeleri, oyunculuk kursları, eğitimleri bir yere kadar... Gerisi hayatın kendisi.

Türkiye'de oyuncuların popülerliği artık sadece oynadıkları işle değil, sosyal medyada ne kadar görünür olduklarıyla da ölçülüyor. Siz bu oyunun dışında kalmayı bilinçli mi seçiyorsunuz?

Sosyal medyadan beklentim hiçbir zaman takipçi sayısı, beğenilerin yüksek olması olmadı. Yemek, parti, eğlence dolu anlarımı da sunmayı çok sevmiyorum. Günlük yaşantımı, bol bol vakit geçirdiğim insanları ve bana göre sıradan anlarımı paylaşmak daha samimi geliyor. Çünkü bunlar tamamen beni yansıtıyor, beklenileni ya da bir başkasını değil. Belki de bu yüzden görünür değilim, ki olmak gibi bir kaygım da yok.

Ezberlenen normlara uygun ve beklenilen bir yaşam sunmak isteseydim bugün burada olamazdım. Olamazdım çünkü 44 yıldır hiç durmadan benden çok şey istendi hâlâ da isteniyor. Böyle iyiyim :)