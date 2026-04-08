Ankara'da aile faciası: Eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti

Ankara’nın Sincan ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş, tabanca ile eşini ve bir kızını öldürüp, bir kızını da yaraladıktan sonra kendi yaşamına son verdi.

  • Ankara'nın Sincan ilçesinde emekli Uzman Çavuş R.B., aile içi tartışma sırasında eşi D.B. ve kızı I.N.B.'yi tabancayla öldürdü, ardından intihar etti.
  • Olayda yaralanan diğer kız S.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Olay saat 22.30 sıralarında meydana geldi ve komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
  • Ölen baba, eşi ve kızının cansız bedenleri olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, saat 22.30 sıralarında Sincan ilçesinde meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş R.B., eşi ve kızları ile tartışma yaşadı. Aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında iddiaya göre beylik tabancasını alan R.B., eşi D.B. ile kızları I.N.B. ve S.B.'ye ateş etti. Anne ve 2 kızı vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Olayın ardından R.B. de aynı tabancayla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde baba R.B. ile eşi eşi D.B. ve kızı I.N.B.'nin hayatını kaybettiği, ailenin diğer kızı S.B.'nin ise yaralı olduğu belirlendi. S.B., yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Ölen baba, eşi ve kızının cansız bedeni ise yapılan olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtilirken, soruşturmanın devam ettiğini kaydedildi.

