56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?

Çok iyi yapıyorsunuz.

Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır.

Hareket edin.

Düzenli beslenin.

Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın.

Takmayın. Bol bol güneşlenin.

Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.



EŞİN ÇOK ŞANSLI

Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum.

Eşim benden fazla kıllı. Üzmek, kırmak istemiyorum. Nedir bunun sebebi?

İnce düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var.

Eşin şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan Check-Up satın al.

Çeşitli hastalıklar, bayanlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.