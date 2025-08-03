38 yaşındayım. İki hafta önce yumurtalığımın tekini aldılar. 'Menopoza girersin' dediler, korktum!

Gerçekten menopoza girer miyim?

Girip girmediğimi nasıl anlarım?

KOMŞULAR mı 'Menopoza girersin' dedi yoksa doktorlar mı? Komşular hemen menopoza sokar. Diğer yumurta hormon üretebiliyorsa menopoza girme şartı yoktur. Adet kanamaları kalıcı olarak kesilir. Menopoza girmeden hastalar daha uzun aralarla adet görmeye başlar. Sıcak basması, gece terlemeleri, sinirlilik, uykusuzluk ve çarpıntı, bu dönemde sıkça rastlanan şikayetlerdir.

LİMONLU ÇAY İÇ

Nafiz hocam, 3 aylık bebeğim var.

Emziriyorum. Acaba hangi gıdalardan sakınmalıyım?

KANSIZLIĞA neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içme Çayı kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsin.

İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih et. Hazır besinler mümkün olduğu kadar tüketme. Sigara ve alkol kullanma.

Doktoruna danışmadan ilaç kullanma.



TANSİYONU DENGELER

53 yaşındayım. Sabah yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor.

Daha sonra 13-7'nin altına düştüğü oluyor. İlaçsız bir yöntemi yok mudur?

ÖNCE sebep nedir bulalım. Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Kekik kullanımınızı arttırın.

Tansiyon düşüklüğünü düzenler. Mıknatıs detoksu diyebileceğimiz manyetik alan tedavisi, tansiyon düşüklüğünde yüz güldürücü sonuçlar sağlar.