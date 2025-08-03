SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Komşular menopoza sokar

Komşular menopoza sokar

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 3 Ağustos 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

38 yaşındayım. İki hafta önce yumurtalığımın tekini aldılar. 'Menopoza girersin' dediler, korktum!
Gerçekten menopoza girer miyim?
Girip girmediğimi nasıl anlarım?
KOMŞULAR mı 'Menopoza girersin' dedi yoksa doktorlar mı? Komşular hemen menopoza sokar. Diğer yumurta hormon üretebiliyorsa menopoza girme şartı yoktur. Adet kanamaları kalıcı olarak kesilir. Menopoza girmeden hastalar daha uzun aralarla adet görmeye başlar. Sıcak basması, gece terlemeleri, sinirlilik, uykusuzluk ve çarpıntı, bu dönemde sıkça rastlanan şikayetlerdir.

LİMONLU ÇAY İÇ
Nafiz hocam, 3 aylık bebeğim var.
Emziriyorum. Acaba hangi gıdalardan sakınmalıyım?
KANSIZLIĞA neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içme Çayı kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsin.
İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih et. Hazır besinler mümkün olduğu kadar tüketme. Sigara ve alkol kullanma.
Doktoruna danışmadan ilaç kullanma.

TANSİYONU DENGELER
53 yaşındayım. Sabah yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor.
Daha sonra 13-7'nin altına düştüğü oluyor. İlaçsız bir yöntemi yok mudur?
ÖNCE sebep nedir bulalım. Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Kekik kullanımınızı arttırın.
Tansiyon düşüklüğünü düzenler. Mıknatıs detoksu diyebileceğimiz manyetik alan tedavisi, tansiyon düşüklüğünde yüz güldürücü sonuçlar sağlar.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çınlama geçmiyor 02 Ağustos 2025, Cumartesi Gebelik ve şeker 01 Ağustos 2025, Cuma Fibromiyalji korkusu 31 Temmuz 2025, Perşembe Eşim hamile 30 Temmuz 2025, Çarşamba
T.C. GAZİOSMANPAŞA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
T.C. GAZİOSMANPAŞA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Demet Akbağ’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu gören şaşıp kaldı: Kendini doğurmuş!
Gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!
Güldür Güldür’ün Fikri’si Aziz Aslan’dan tatil pozu! Güzeller güzeli eşi ve yakışıklı oğluna bakın...
Aziz Aslan’dan tatil pozu!
Akasya Durağı’nın Zeyno’su gelin oluyor! Sitare Akbaş geleneklere uyup kına gecesi yaptı
Sitare Akbaş gelin oluyor! İşte kına gecesi...
4. çocuğuna hamile olan Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı