60 yaşındayım 3 aydır kulağımda çınlama var. Bu neden olur? Doktora gitmek gerekir mi?

KULAK çınlaması hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir.

Tek taraflı kulak çınlamaları araştırılmalıdır.

Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. Şikayetlerin araştırılsın.



SULU GIDALAR İÇMELİ

Nafiz hocam, annemin safra kesesi alındı. Şimdi sağlığı iyi ancak bazı yemeklerden sonra sıkıntı yaşıyor. Beslenmesinde nelere dikkat edeyim?

BU gibi hastalar az ve sık beslenmelidir.

Eğer kabızlık varsa posalı yiyecekler tüketmelidir. Bol su, meyve suyu, komposto gibi sulu gıdalar içmelidir.

Gaz yapıcı besinlerden kaçınmalıdır. Et ile yapılan yemeklere yağ eklenmemeli, yemekler yağda kızartılmadan ızgara, haşlama veya fırında pişirilmelidir.



ÇOCUK SORUNU

Hocam, çok dertliyim. Eşimle iki yıldır çocuğumuz olmuyor.

Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gittim.

HSG filmi istediler. Bu nedir?

HSG olarak kısaltılan tetkikin tam ismi, Histero Salpingo Grafi'dir. Bu tetkik kısırlık nedenlerinin araştırılması, rahim perdesi, tüp bebek ve aşılama tedavisi öncesi, kürtaj sonrası kontrol, laparoskopi ameliyatı sonrası kontrol, adet düzensizliğinin nedeninin araştırılması için bu film çekilir.

Ağrılı olabilir. Çekim öncesi doktorun tarafından bilgilendirilmelisiniz.